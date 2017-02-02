Путин рассказал о транзите газа через Украину после 2019 года

Президент РФ: Мы не исключаем продолжения какого-то объема транзита через Украину

Транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 г., если это будет экономически целесообразно, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ПРАЙМ.

"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину, если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжения какого-то объема транзита через Украину. Вопрос в диверсификации и экономической целесообразности всех этих маршрутов. Мы изучаем все возможности", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как известно, ПАО Газпром планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу - по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 г. и его параметрах остается открытым.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе 2017 г. транзит российского газа через Украину вырос на 38%, при этом Газпром сократил прокачку газа по Северному потоку и его восточному отводу OPAL в связи с судебным запретом, наложенным по иску польских энергетических компаний. В целом объемы прокачки по Северному потоку и OPAL могут сократиться на треть.

Также 1 февраля 2017 г. помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Венгрия сможет подключиться к новым маршрутам поставок через газопроводы Северный поток и Турецкий поток.

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