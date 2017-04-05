Оптовые цены на сжиженный газ резко выросли
Автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 600 грн/т за сутки после сообщения о приостановке экспорта ресурса российскими поставщиками. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Во вторник средние оптовые цены на СУГ выросли на 590 грн/т, до 18 950 грн/т. Минимальные цены на уровне 18 200-18 700 грн/т удерживают компании Надежда, Автотранс, KLO, Газтрон-Украина, УПК Коммерц, Укр Ойл и Альянс Энерго Трейд преимущественно в восточных и северных регионах страны. Наивысшие цены 19 400-20 100 грн/т - на ГНС западного и южного регионов.
Причиной роста котировок стало прекращение отгрузок на экспорт СУГ из РФ. "После вчерашней новости газ по котировке на границе подорожал на $12/т, до $402,5/т. А Брест уже $422,5/т. Очевидно, что это только начало", - говорит один из крупнейших трейдеров.
Напомним, ранее стало известно об ограничениях на экспорт российского СУГ в Украину.
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