ДТЭК Ахметова ограничила поставки электроэнергии на Южмаш
ДТЭК Днепрооблэнерго бизнесмена Рината Ахметова с 3 апреля 2017 г. ограничила поставки электроэнергии Южному машиностроительному заводу им. Макарова. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ДТЭК указывают, что компания была вынуждена пойти на такие меры из-за невыполнения договоренностей по оплате электроэнергии и наращивания долга, который достиг 50 млн грн., причем Южмаш не оплачивает в полном объеме электроэнергию уже на протяжении трех лет.
"В работе останется только одна линия электропередач вместо четырех", - уточнили в ДТЭК.
"Этой линии достаточно для нормального функционирования предприятия. Однако, недостаточно для обеспечения надежности электроснабжения. В случае аварии на оставшейся линии без электроэнергии окажутся не только ЮМЗ, но и жилые дома, и городской транспорт в районе завода. Полностью будет ограничено электроснабжение насосной станции ЮМЗ", - предупредил дистрибутор электроэнергии.
ДТЭК также сообщает, что только с начала 2017 г. прирост задолженности Южмаша составил 35 млн грн, а свои обязательства по оплате в 2017 г. Южмаш выполнил лишь на 20%.
Напомним, 24 марта 2017 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предполагает реструктуризацию долгов Южамаша и списание штрафных санкций, наложенных на предприятие.
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