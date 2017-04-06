Из законопроекта о рынке элетроэнергии убрали "зеленый" тариф

Парламент отправил на доработку закон о рынке электроэнергии, убрав из него норму о "зеленом" тарифе

В законе о рынке электрической энергии не будет нормы о "зеленом" тарифе для сжигания мусора. Рада отправила проект на доработку. Как передает корреспондент LIGA.net, за то, чтобы направить закон о рынке электрической энергии Украины N4493 на повторное второе чтение, проголосовали 265 депутатов.



Еще при подготовке документа ко второму чтению из него убрали норму об установлении "зеленого" тарифа для производства электроэнергии от сжигания бытовых отходов. Об этом сообщил, выступая в парламенте, член комитета по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий. Экологические организации протестовали против этой нормы, так как она вместо сортировки и переработки мусора стимулировала бы его сжигание.



При рассмотрении проекта во втором чтении депутаты провалили ряд поправок без которых, по словам Пидлисецкого, принимать его в целом не было смысла.



16 августа прошлого года вступило в силу постановление НКРЭ, которым снижены "зеленые" тарифы на электрическую энергию для частных домохозяйств.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.