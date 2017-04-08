Собственная добыча не приведет к снижению цены на газ - Коболев

Глава Нафтогаза: Внутренняя добыча газа не может гарантировать низкую цену на голубое топлива для населения

Нынешней добычи газа из украинских месторождений недостаточно для установления низкой цены на топливо. Об этом заявил председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев в эфире 5 канала.

При этом он подчеркнул, что установление низкой цены на газ - это коррупционное решение.

"Как в математике: низкая цена - равно коррупция", - сказал Коболев.

Коболев также напомнил, что Украина прожила уже вторую зиму без российского газа. А государственная компания, которая занимается добычей на территории нашего государства, наращивает объемы.

"Компания группы Нафтогаз, Укргаздобыча, смогла в первом квартале показать положительную тенденцию увеличения добычи газа. Минимальный план увеличения добычи газа этой компанией в этом году составляет 0,5 млрд кубометров. Это минимальный план", - сказал глава Нафтогаза.

Читайте также на LIGA.net интервью Андрея Коболева: Нам оппонируют люди с идеологией Мартыненко-Григоришина

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Коболев обнародовал проект постановления Кабинета министров, согласно которому правительство может обязать госхолдинг на протяжении пяти лет поставлять заводом группы Ostchem Дмитрия Фирташа природный газ на льготных условиях.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.