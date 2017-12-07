Депутаты разрешили президенту назначать членов НКРЭ без конкурса

Верховная Рада разрешила президенту назначать без конкурса нескольких членов НКРЭКУ на непродолжительный срок

Верховная Рада разрешила президенту назначить без конкурса нескольких членов НКРЭКУ на короткий срок. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в закон о Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг 7342-1 проголосовали 233 депутата.



Президенту разрешается без конкурса назначить нескольких комиссии на непродолжительный период, до назначения новых членов по результатам конкурсного отбора.



Как сказано в пояснительной записке к проекту, это необходимо, чтобы разблокировать работу регулятора.



В состав НКРЭКУ входят семь членов. Предусмотрена их постепенная ротация.



В мае 2017 года по ротации были уволены два члена комиссии, еще один уволен в ноябре, одна должность была вакантной. 27 ноября 2017 года в составе регулятора работают только три человека. Комиссия не может принимать решения.