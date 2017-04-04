Укрзалізниця должна объяснить закупку туалетов за 1 млн - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает необоснованной цену в 1,08 млн грн за один вагонный туалет

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что Укрзалізниця установила необоснованную закупочную цену в 1,08 млн грн на вагонные туалеты. Об этом он заявил сегодня, 4 апреля, в ходе интернет-конференции в пресс-центре LIGA.net.

"Думаю, что Укрзалізниця должна объяснить обществу, чем формируется эта цена, какова себестоимость этой продукции, почему эти лоты сформированы именно таким образом. Там очень много интересных вещей скрывается и в технической документации", - заявил Омелян

Он также добавил, что не хочет, чтобы такое его мнение воспринималось как "очередное обвинение со стороны Кабинета министров".

"Пусть Укрзалізниця объяснит. Считаю, что эта цена необоснована", - резюмировал министр инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Филиал Центр обеспечения производства ПАО Укрзалізниця 30 марта 2017 г объявил тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн грн. В комплект поставки вошли 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн за единицу.

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