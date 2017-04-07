Ryanair начнет полеты из Львова на три месяца раньше

Лоукостер Ryanair объявил об открытии авиамаршрута Львов-Берлин с сентября 2017 г, а не декабря, как планировалось ранее

Крупнейший лоукостер Ryanair объявил об открытии авиамаршрута Львов-Берлин с сентября 2017 г., вместо анонсированного ранее старта в декабре. Об этом сообщает BCC.

Как пояснили в авиакомпании, такое решение обусловлено большим спросом со стороны украинских туристов.

Ryanair также сообщил, что по этому поводу билеты из Львова в Берлин можно будет купить всего за 579 грн. Акция стартует в полночь 11 апреля.

Как известно, накануне Европарламент поддержал безвизовый режим с Украиной. Это означает, что теперь украинцы, у которых есть биометрические паспорта, смогут путешествовать по Европе без виз.

Напомним, 15 марта 2017 г. коммерческий директор Ryanair Дэвид О 'Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине. Из Львова компания запустит семь маршрутов: Лондон (Англия), Эйндховен (Нидерланды), Берлин (Германия), Вроцлав (Польша), Мемминген (Германия), Будапешт (Венгрия), Краков (Польша). Планируется 16 рейсов в неделю.

Позже стало известно, что Международный аэропорт Борисполь пока не может удовлетворить запросы Ryanair.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.