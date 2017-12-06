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С января Укрзалізниця будет продавать международные билеты онлайн

06.12.2017 08:18
Продажа билетов Укрзалізниці на международное сообщение стартует в начале 2018 года, заявил глава компании Кравцов
С января Укрзалізниця будет продавать международные билеты онлайн

Укрзалізниця планирует открыть онлайн-продажу билетов на все международные поезда в январе 2018 года. Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов, сообщает УНИАН.

"Мы планируем в течение месяца-полутора полностью перевести все международное сообщение на онлайн-продажу. Тут вопрос в том, что эксплуатация международных поездов осуществляется не только Укрзалізницею, а совместно с другими странами. Поэтому нам нужно согласовать некоторые процедуры", - сказал он.

Ранее, 2 декабря, Укрзалізниця запустила онлайн-продажу билетов на международные поезда в страны Европейского Союза.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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