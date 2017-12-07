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Рада продлила срок перехода на самолеты украинского производства

07.12.2017 18:45
Депутаты проголосовали за продление периода перехода на самолеты украинского производства
Рада продлила срок перехода на самолеты украинского производства
Фото: EPA

Верховная Рада продлила авиакомпаниям период перехода на самолеты украинского производства. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в заключительные положения закона о внесении изменений в Таможенный кодекс и закон о развитии самолетостроительной промышленности N7280 проголосовали 229 депутатов.

До 1 января 2023 года продлевается освобождение от таможенных платежей ввоз украинскими авиакомпаниями самолетов по договорам оперативного лизинга.

По расчетам авторов проекта, за этот период украинский авиапром сможет обеспечить рынок самолетами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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