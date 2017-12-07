Рада продлила срок перехода на самолеты украинского производства

Депутаты проголосовали за продление периода перехода на самолеты украинского производства

Верховная Рада продлила авиакомпаниям период перехода на самолеты украинского производства. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в заключительные положения закона о внесении изменений в Таможенный кодекс и закон о развитии самолетостроительной промышленности N7280 проголосовали 229 депутатов.



До 1 января 2023 года продлевается освобождение от таможенных платежей ввоз украинскими авиакомпаниями самолетов по договорам оперативного лизинга.



По расчетам авторов проекта, за этот период украинский авиапром сможет обеспечить рынок самолетами.