Рада продлила срок перехода на самолеты украинского производства
07.12.2017 18:45
Депутаты проголосовали за продление периода перехода на самолеты украинского производства
Фото: EPA
Верховная Рада продлила авиакомпаниям период перехода на самолеты украинского производства. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в заключительные положения закона о внесении изменений в Таможенный кодекс и закон о развитии самолетостроительной промышленности N7280 проголосовали 229 депутатов.
До 1 января 2023 года продлевается освобождение от таможенных платежей ввоз украинскими авиакомпаниями самолетов по договорам оперативного лизинга.
По расчетам авторов проекта, за этот период украинский авиапром сможет обеспечить рынок самолетами.
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