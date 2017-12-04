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В США презентовали электрокар за $10 тыс.

04.12.2017 09:05
На автошоу в Лос-Анджелесе представлен прототип электрородстера под названием "1"
В США презентовали электрокар за $10 тыс.
Ampere Roadster 1

Стартап Ampere Motor привез на Los Angeles Auto Show прототип своего будущего электрородстера под названием "1".

Это трехколесный электромобиль, который, как заявляет разработчик, является идеальным транспортным средством для городских поездок или путешествий в выходные дни.

Машина все еще находится на стадии прототипа, но в компании уверяют, что к запуску в серию она готова на 80%. Учитывая ситуацию, неудивительно, что детали крайне ограничены.

В основе детища Ampere Motor лежит трубчатый каркас, а за движение электромобиля отвечает небольшой электромотор. На одном заряде машина проезжает до 160 км.

Среди других технических тонкостей - подвеска на двойных поперечных рычагах, а также "трансмиссия с конической кевларовой лентой".

В Ampere заявляют, что родстер будет стоить всего $9,9 тыс. Старт продаж намечен на следующий год. Предварительный заказ уже можно оставить сейчас, заплатив $200.

Источник: e-move

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ЛIГАБiзнесIнформ
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