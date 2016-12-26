Как торговать на Amazon и Ebay. Азы для продавца из Украины

В нашей стране уже достаточно продавцов на Amazon, которые зарабатывают более $10 000 в месяц

Украинцев все больше привлекает возможность глобальной торговли на международных интернет-площадках, таких как Amazon, Etsy и Ebay. Мысль о том, что в современном мире можно продать что угодно, где угодно и кому угодно, подкупает. Разумеется, организовать транснациональные продажи мешает множество таможенных и законодательных преград. "Все нормативные акты, которые связаны с внешней торговлей, находятся у нас в таком себе сталинско-брежневском состоянии", - рассказывал недавно руководитель Hotline Сергей Арабаджи. Полноценный PayPal аккаунт, позволяющий торговать на самых популярных мировых площадках, пока тоже нельзя открыть.

Но это не означает, что продавцы не находят альтернативных путей. Как рассказали ЛІГА.net в украинской компании Sales Hub, в нашей стране уже есть довольно много продавцов на Amazon, которые зарабатывают более $10 000 в месяц. По словам представителя компании, успешнее всего продаются малогабаритные товары, которые несложно доставить и которые не требуют гарантийного обслуживания. Например, товары для кухни и дома, спортивный инвентарь, разнообразные аксессуары для компьютерной техники и мобильных устройств. "Бесплатный онлайн-курс по продажам у нас на сайте просмотрели уже около 50 000 человек", - отмечает менеджер из Sales Hub. Это говорит о растущей популярности Amazon в нашем регионе. Интернет-площадка позволяет вести торговлю из любой точки мира даже без наличия своего производства, складов и логистики. Главное - иметь немного денег на старте.

Частный опыт

ЛІГА.net пообщалась с начинающим онлайн-продавцом. Максим стал использовать площадку Amazon для продаж в этом году. Предварительно он прошел курсы, которые в среднем стоили около $800 за несколько месяцев.

Разобравшись с ключевыми алгоритмами работы на площадке, Максим начал делать первые шаги. Основная сложность, по его словам, заключалась в выборе товара для продажи. Подобрать ходовые продукты для Amazon можно при помощи специальных приложений, которые помогают проанализировать спрос (например, Unicorn Smasher).

По словам Максима, в идеале стоит обращать внимание на товары, которые имеют среднее количество отзывов потребителей. То есть не десятки тысяч (когда товар уже хорошо раскрученный и многие его продают), а около 700-1 000 (когда товар пользуется спросом, но возможности спроса еще не исчерпались). Желательно также, чтобы товаром уже торговали от 3 до 5 существующих продавцов, тогда не придется вкладываться в раскрутку с нуля.

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Как ранее писала ЛІГА.net, дополнительно разобраться в том, какой товар, когда и в каких странах может быть наиболее востребованным, помогут и такие инструменты, как Google Trends. Например, ежегодный пик мировых поисковых запросов о фитнес-трекерах приходится на декабрь-январь. Подобные тенденции стоит учитывать при подготовке к продаже сезонных товаров.

Сложный выбор

Максим хотел начать продажи с портативных посадочных площадок для коптеров. Но товар оказался слишком габаритным и капиталоемким. Только для изготовления одной пресс-формы понадобилось бы вложить около $3 000. А общий объем инвестиций оценивался примерно в $6 000.

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Поэтому предприниматель решил отправиться на одну из крупнейших в мире потребительских выставок Canton Fair, где продолжил присматриваться к продуктам, которые привлекают больше всего внимания потребителей. Начинающий продавец увидел, что у одного участника из Кореи быстро расходились яркие протекторы для защиты проводов зарядных устройств iPhone. За три дня кореец раздал около тысячи образцов.

Первый пошел

Максим решил рискнуть и вложился в продукт. Он открыл премиум-аккаунт на Amazon ($40/мес) и купил первую партию в 500 экземпляров. Профессиональный аккаунт сразу позволяет продавать товары private label. То есть модифицировать заказанный товар, его упаковку, название, а не перепродавать уже доступные лейблы.

Параллельно Максим разместил информацию о своем новом товаре на дополнительном сайте, который дает возможность продавать продукт с большим дискаунтом ($2 вместо $10) в обмен на почти гарантированные отзывы пользователей. На такой сервис пришлось потратить еще около $30/мес.

После всех испытаний начинающий торговец продавал примерно три экземпляра в день. Негусто. Но этого хватало, чтобы сказать, что товар "зацепился". И можно продолжать вкладывать в рекламу, чтобы наращивать объемы продаж. А параллельно искать новые потенциально привлекательные продукты.

Товар Максима производится в Китае, сложностей с международной логистикой у него нет. Всегда выручает склад Amazon, позволяющий хранить товары некоторый период даже бесплатно. Поддержка сервиса круглосуточная.

Где еще продавать?

Amazon отличается тем, что на нем нельзя заказать функцию рекламы. Продукт поднимается выше в поиске Amazon по мере того, как растут позитивные отзывы клиентов. Везде ли так?

Etsy

Функция рекламы есть на международной торговой площадке Etsy. Минимальную стоимость клика на объявление площадка определяет самостоятельно, учитывая уровень конкуренции в категории товаров. Но эту ставку продавец может поднять и сам. И чем больше его цена, тем выше будет объявление в поисковой выдаче.

Эта площадка больше подходит продавцам handmade-товаров, продукции ограниченного выпуска. И склада своего у Etsy нет. Комиссию площадка берет не за аккаунт, а за регистрацию лота (20 центов) и процент от продажи - 3,5%.

eBay

Площадка известна своим аукционом - покупатели борются за товар, повышая стоимость. В этом формате eBay берет комиссию в размере 10 центов за товар с начальной ценой от 1 цента до $9,99, 20 центов за диапазон $10-49,99, и 40 центов за товары, которые стоят больше $50. Для товаров с фиксированной ценой комиссия составит 50 центов. Такая тарификация действительна для продажи товаров на международных сайтах eBay. У площадки существует множество региональных сайтов - для разных стран мира и на разных языках.

На eBay также есть рекламные объявления. И у них необычный способ оплаты. При использовании рекламных объявлений нужно выбрать размер комиссии от 1 до 20% от окончательной цены продажи товара. Этот сбор продавец будет оплачивать за каждый товар, проданный по объявлению.

Способы приема оплаты







Стас Юрасов Маша Ксендзик Есть легальные способы им обзавестись. Например, как писала недавно ЛІГА.net, Эстония сейчас продвигает программу электронного гражданства (e-residency). Удаленно оформив ID-карту Эстонии, можно открыть в этой стране юридическое лицо и банковский счет. А значит, становится доступным весь функционал PayPal. Еще один вариант для украинца - получить карточку Pioneer. Ее без проблем принимают украинские банки.

Как правильно поступить, чтобы получить оплату за товар? Ведь на указанных площадках продавцы пользуются аккаунтом PayPal, а в Украине эта опция недоступна.