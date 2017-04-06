ГПУ подтвердила обыски в компании Рыбалки

Генпрокуратура осуществляет обыски в связи с деятельностью корпорации S.Group, сообщила пресс-служба

Генеральная прокуратура Украины осуществляет обыски на ряде объектов, связанных с деятельностью корпорации S.Group, основателем которой являет депутат Радикальной партии Сергей Рыбалка.

"Мы подтверждаем факт проведения обысков на ряде объектов, связанных с корпорацией S.Group", - сообщает пресс-служба ГПУ.



Ранее сам Рыбалка сообщил, что силовики проводят обыски в офисах, филиалах и на производствах его группы в Киеве и Днепре.



В феврале СБУ и Генпрокуратура обыскивали офисы S.Group и Днепропетровской областной организации Радикальной партии.

Как писала тогда Украинская правда, в реестре судебных решений есть данные об уголовных производствах в отношении S. Group. Эти дела касаются уклонения от уплаты налогов.

Последнее дело открыли 19 декабря прошлого года в ГФС Киева.Кроме того, Генпрокуратура еще с марта 2014 года расследует дело против основателя и должностных лиц S. Group, которые в 2013-м уклонились от уплаты 8 млн грн налогов.В состав корпорации S.Group входят компании Чистая планета, Продэкспорт-2009, СнэкЭкспорт. Ей принадлежат торговые марки Snekkin, Козацька слава, Мій рибалка, Semki, Мачо, KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.





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