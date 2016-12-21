Аналитика веб-сайтов - ключ к пониманию клиента
- Дата мероприятия: 22.12.2016 - 02.06.2017
- Место проведения: Олайн
- Организатор: EDUGET
- Спикеры: Алина Тертышникова
- Стоимость: 249 грн
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На правах рекламы
Почему так важно разбираться в основах веб-аналитики? Любые действия в Интернете можно измерить, только нужно знать, как. Без знаний веб-аналитики можно потратить огромный бюджет на продвижение сайта, но не получить никакого результата в виде продаж в интернет-магазине или посещаемости новостного ресурса.
Веб-аналитика помогает анализировать данные, автоматически собираемые системой Google Analytics, или другими аналитическими системами, а также настраивать эти инструменты под свои потребности. Курсы по веб-аналитике помогут узнать, откуда приходят на сайт посетители, какой канал продвижения доказал свою эффективность, а на каком можно сэкономить, что повлияло на принятие решения о покупке.
Сегодня контент сайта можно быстро адаптировать под те или иные задачи, чтобы подстраиваться под ожидания клиента и таким образом выигрывать конкурентную гонку. А вот чего хочет клиент и, соответственно, что его раздражает, какие элементы сайта помогают совершать покупку, а какие уводят от нее - все это с цифрами в руках доказывает веб-аналитика.
Обучение веб-аналитике пригодится как владельцам бизнеса, так и маркетологам, специалистам отделов рекламы - всем, кто планирует продвижение товаров и услуг в Интернете и хочет полного понимания происходящих в сети процессов.
Изучить этот важный раздел интернет-маркетинга можно на онлайн-курсе "Веб-аналитика. Быстрый старт" от Алины Тертышниковой, директора по развитию компании EDUGET, ранее - директора по маркетингу Depositphotos Inc, руководителя интернет-маркетинга в United Media Holding (Korrespondent, Forbes, Vogue, Vgorode, Football.ua), главы департамента веб-аналитики OLX.ua (Slando.ua).
Программа курса
1. Зачем в компании нужна веб-аналитика
2. Какие системы аналитики существуют, чем они отличаются, и какую выбрать?
3. Как работает Google Analytics, и что можно делать с помощью этой аналитической системы?
4. Чего Google Analytics не может и что с этим делать?
5. Как найти ключевые метрики для своего бизнеса и как их интерпретировать?
6. Как найти хорошего веб-аналитика или стать им?
Покупая курс от EDUGET, вы получаете доступ к записанным лекциям, а также к дополнительным обучающим материалам и тестам на неограниченный срок. Вы сможете учиться в удобное для вас время!
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