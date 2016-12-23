Курс в подарок - фитнес для мозга

Для поколения мобильных гаджетов самый актуальный подарок - мобильное образование

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"Что подарить?" - с таким вопросом обращаются и к хорошим друзьям, но далеко не всегда их советы помогают определиться с подарком. Предновогодняя суета, необходимость поздравить всех и к каждому найти тот самый ключик - привычная головная боль уходящего года. А ведь еще не хочется тратить время на ТЦ или на получение заказанных подарков… Тем, кто хочет быть оригинальным, еще сложнее: кажется, будто все варианты уже испробованы. И чем удивить давних и хороших знакомых, любимых и близких? При этом желательно вписаться в бюджет, сэкономить время и нервы на доставке и упаковке.

В таких случаях на помощь приходят онлайн-технологии. Как мы экономим время на рассылке почтовых открыток благодаря email-сервисам, так и более содержательные подарки теперь можно делать в онлайне. Например, при помощи сервиса "курс в подарок" от образовательной платформы EDUGET. Широкая тематика курсов, представленных на EDUGET, позволяет, не вставая из-за компа, одарить всех друзей и близких - и каждому подобрать что-то глубоко индивидуальное. Начиная от фитнеса и визажа и заканчивая фундаментальными курсами по менеджменту, маркетингу (включая интернет-маркетинг), английскому языку, личному развитию, IT…

Благодаря профессиональным курсам онлайн можно за зимние праздники получить новую специальность, войти в 5% уникальных профи, всегда востребованных даже на высококонкурентных рынках. Подарив такой курс близкому человеку, вы наглядно подтверждаете вашу веру в его потенциал, в успешную реализацию его амбициозных планов.

Курсы личного развития помогут отвлечься от повседневной рутины и даже превратить ее в инструмент самосовершенствования. Оттачивать свои таланты, отшлифовывать грани неординарной личности, перезагружать мозг и заряжаться позитивными эмоциями - все это реально с курсами, представленными на платформе EDUGET.

Чтобы подарить курс значимому для вас человеку, вам нужен лишь его email - на него будет отправлен Подарочный сертификат с кодом доступа к курсу и ссылкой на инструкцию к использованию. Доступ к курсу открывается сразу после оплаты и сохраняется в течение неограниченного времени (если иное не указано в описании курса) - так что ваш подарок будет радовать адресата не один месяц.

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