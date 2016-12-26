Книжная полка VoxUkraine: что читать в 2017 году?

Какие нон-фикшн шедевры выйдут на украинском языке в 2017 году и какие книги следует прочесть каждому, кто хочет изменить Украину

В жизни современного человека не так много "смысловых" якорей: новости живут мгновение, информации о чем угодно так много и она настолько полярна, что понятие "истина" теряет смысл, а технологии меняют наш образ жизни чаще, чем Zara выпускает новые коллекции.

Одной из немногих точек опоры для думающего человека остается старая добрая книга. Хорошие книги дают проверенную глубокую информацию, позволяющую разобраться в вопросе. Кроме этого, книги возвращают нас к обстоятельному думанию и вырывают из "эффекта толпы".

На лекции спикеры расскажут о том, какие нон-фикшн шедевры выйдут на украинском языке в 2017 году и какие книги следует прочесть каждому, кто хочет изменить Украину.

Предварительная регистрация обязательна.

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