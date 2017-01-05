Без премий и настольного футбола: на что жалуются IT-специалисты

Результаты опроса DOU.ua об условиях труда украинских программистов в IT-компаниях

В 2016 году украинские программисты остались недовольны условиями труда в IT-компаниях, низкими зарплатами и непрофессиональным менеджментом. Об этом говорится в недавнем опросе DOU.

ЛІГА.net приводит самые интересные части результатов опроса по нескольким критериям.

Профессиональный рост

В этом пункте украинские программисты оценивали, насколько в компании интересные технологии, есть ли обучение за счет компании, литература, помощь со стороны коллег и руководства.



Большинство сотрудников жалуются на отсутствие интересных проектов, устаревшие технологии, а также незаинтересованность менеджмента в обучении сотрудников. По отзывам IT-шников, карьерному росту сотрудников не уделяется конкретное время, он происходит хаотично, либо же программисты застревают в скучном проекте, с которого нельзя куда-нибудь перейти.

Методики же разработки, по словам специалистов, используются одни и те же в связи с недостатком времени. А обучения и повышения квалификации как такового нет, опять-таки из-за переработок и нехватки времени. Обучение есть только базовое для новых сотрудников или же поверхностное для решения новой задачи с незнакомыми технологиями. Еще и коллеги не всегда рады помочь.



Комфортные условия труда

Оценивали, насколько в компании хороший офис, современное рабочее место, удобный график работы.



Чаще всего программисты недовольны оснащением рабочего места (старая мебель, неудобные стулья, отсутствия второго монитора), плохой вентиляцией помещений, открытым пространством, а также отсутствием гибкого графика работы.

К примеру, программисты обращают внимание на недочеты открытого пространства: стол, стул, все кричат и разговаривают по телефону. Плюс, по словам IT-шников, в открытых пространствах работников усаживают достаточно плотно, так, что можно задеть соседа стулом. Из-за этого в офисе находится много людей и вентиляция не справляется. Украинским IT-шникам не хватает кислорода, они начинают засыпать на рабочем месте.

С большими потоками людей не справляются и небольшие кухни, на которых к тому же дешевые печеньки (бублики) и посуда - пластиковая. Похоже, не справляется и уборщица. Один из опрашиваемых сказал, что уборка в офисе плохая, от чего все постоянно чихают. Еще работники IT-компаний жалуются на слежку с помощью агента, ограничения по активностям в сети и уже как 3 месяца сломанный настольный футбол.

Грамотный проектный менеджмент



Оценивали рабочие отношения с заказчиком, количество переработок и стресса, решаются ли конфликты конструктивно.



Основные жалобы - отсутствие менеджмента как такового, низкий профессионализм, плохая коммуникация с командой и клиентом, отсутствие технического бекграунда у проектных менеджеров.

По словам программистов, менеджмент просто отсутствует. IT-шники мечутся как "броуновские частицы" (хаотично) и самостоятельно разбираются с письмами клиентов, без всяких объяснений от менеджеров. Последние с клиентами не работают, но всегда говорят им "да", от чего страдают подчиненные. Также у программистов очень много работы. Они жалуются, что не успевают реализовывать все процессы как следует. "У нас всегда что-то "сгорело", - комментирует один из опрашиваемых специалистов.

Хороший компенсационный пакет



Оценивали зарплату, соцпакет, отпуск, наличие и качество языковых курсов, корпоративов, другие бонусы.



Программисты часто сетуют на отсутствие страховки, бесплатных языковых курсов, зарплату ниже рыночной, короткий отпуск и плохо организованные корпоративы. Им также не хватает зон отдыха: турника, чтобы спину размять или занятий для тех, кто не занимается футболом или волейболом. Корпоративы, по словам опрашиваемых, проводятся скучно и не интересно. Иногда приходится покупать алкоголь за свой счет, а некоторые команды вообще не зовут на корпоративы.

Курсы и конференции IT-шникам тоже приходится оплачивать самостоятельно. И все бы ничего, да только зарплату в украинских IT-компаниях пересматривают раз в год или же только по инициативе работника. Но для того, чтобы заработную плату подняли, нужно получить предложение от другой компании или быть "невероятно выдающейся личностью", жалуются программисты. Некоторым не меняли зарплату на протяжении 3-х лет. Премии, как правило, отсутствуют.