Just business. Зачем украинской власти медиаактивы Курченко
Юрий Луценко заявил, что Украинский медиахолдинг (UMH) Сергея Курченко, заработавшего состояние во времена правления Виктора Януковича, может быть конфискован до конца года.
Почему слова генпрокурора - выполнимая угроза, и какое влияние на бизнес-процессы осталось у Курченко в Украине - в материале LIGA.net.
Как Курченко стал медиамагнатом. В июне 2013 года группа компаний ВЕТЭК Курченко заключила с Борисом Ложкиным соглашение о покупке УМХ. Сделка наделала шума. Считалось, что 27-летний Курченко входит в ближайшее окружение сына экс-президента Александра Януковича и экс-главы министра доходов и сборов Александра Клименко. УМХ - один из крупнейших медиахолдингов в Украине, в который входили около 50 брендов на рынках печатной прессы, радио и интернет-СМИ. Наиболее известные из них - журналы и сайты Корреспондент, Forbes, Vogue, Комсомольская правда и Аргументы и факты в Украине, За рулем,сайты i.ua, bigmir.net, football.ua, радиостанции Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио и другие.
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По данным СМИ, за 98% акций UMH Курченко заплатил будущему главе администрации президента до $400 млн. Озвученная сумма значительно превышала стоимость аналогичных компаний в ближайшем зарубежье, например, польского холдинга Agora. Эти факты позволяли говорить о том, что основная цель покупки - стремление власти монополизировать влияние на информационное поле страны. Своих денег не хватило. Для покупки UMH Курченко пришлось взять кредит $160 млн в государственном Укрэксимбанке. По официальной информации сделку закрыли в ноябре 2013-го.
Перед продажей UMH Курченко свою долю в компаниях холдинга Ложкину продали нынешний президент Петр Порошенко, экс-владелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов, братья Игорь и Григорий Суркисы. Покупка сопровождалась скандалом: из редакций Forbes и Корреспондент массово уволились журналисты, заявив о неприемлемых изменениях в редакционной политике и введении цензуры.Что дальше. В начале 2014 года Курченко бежал в Москву. К тому времени, помимо УМХ ему принадлежали Одесский нефтеперерабатывающий завод, Брокбизнесбанк и ФК "Металлист".
Для бизнесмена наступила полоса неудач. В марте 2014-го МВД открыло уголовные производства против компаний Курченко, а Нацбанк Украины вводит временную администрацию в Брокбизнесбанк. В сентябре экс-олигарха объявили в розыск (адвокаты Курченко утверждают, что розыск по линии Интерпола сняли в начале 2017 года). Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, только в 2013 году деятельность ВЕТЭК нанесла ущерб государству на 26 млрд грн. По его словам, группа ввезла на территорию Украины свыше 5 млн т нефтепродуктов, ее преступный доход составил 7 млрд грн.
В отношении Курченко введели санкции страны ЕС, Канада и США.
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Что сейчас. Юрий Луценко 5 декабря обвинил Курченко в финансировании акций протеста Михаила Саакашвили. Спецконфискация UMH состоится еще до конца 2017 г, прогнозирует Луценко. "Мы спецконфисковали все, что связано с футбольным клубом Металлист... и да, действительно, мы двигаемся в том же направлении в отношении медиахолдинга. Сейчас в интересах следствия я не могу разглашать, когда соответствующее решение вступит в законную силу, но надеемся, что до Нового года украинцы будут лишены несчастья слушать и читать определенные пророссийские ватные издания", - сказал генпрокурор.
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Шансы на успех велики. Помимо Металлиста бизнесмен потерял и Одесский НПЗ. В феврале 2016 г. по решению суда ОНПЗ передали госпредприятию Укртранснефтепродукт. Вернуть контроль над ним в высших судебных инстанциях не удалось.
Что даст властям контроль над медиабизнесом Курченко? Во-первых, источники LIGA.net утверждают, что медиахолдинг остается прибыльным. Во-вторых, по информации УМХ, его ресурсы покрывают около 50% украинских интернет-пользователей.
В 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы. Лояльные медиа - важный элемент предвыборной компании. Своих влиятельных интернет-СМИ у представителей власти сейчас нет. По информации LIGA.net, Борис Ложкин продолжает следить за ситуацией в УМХ.
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