Just business. Зачем украинской власти медиаактивы Курченко

Генеральный прокурор анонсировал спецконфискацию медиахолдинга UMH сбежавшего экс-олигарха Сергея Курченко. О чем идет речь?

Юрий Луценко заявил, что Украинский медиахолдинг (UMH) Сергея Курченко, заработавшего состояние во времена правления Виктора Януковича, может быть конфискован до конца года.



Почему слова генпрокурора - выполнимая угроза, и какое влияние на бизнес-процессы осталось у Курченко в Украине - в материале LIGA.net.

Как Курченко стал медиамагнатом. В июне 2013 года группа компаний ВЕТЭК Курченко заключила с Борисом Ложкиным соглашение о покупке УМХ. Сделка наделала шума. Считалось, что 27-летний Курченко входит в ближайшее окружение сына экс-президента Александра Януковича и экс-главы министра доходов и сборов Александра Клименко. УМХ - один из крупнейших медиахолдингов в Украине, в который входили около 50 брендов на рынках печатной прессы, радио и интернет-СМИ. Наиболее известные из них - журналы и сайты Корреспондент, Forbes, Vogue, Комсомольская правда и Аргументы и факты в Украине, За рулем,сайты i.ua, bigmir.net, football.ua, радиостанции Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио и другие.



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По данным СМИ, за 98% акций UMH Курченко заплатил будущему главе администрации президента до $400 млн. Озвученная сумма значительно превышала стоимость аналогичных компаний в ближайшем зарубежье, например, польского холдинга Agora. Эти факты позволяли говорить о том, что основная цель покупки - стремление власти монополизировать влияние на информационное поле страны. Своих денег не хватило. Для покупки UMH Курченко пришлось взять кредит $160 млн в государственном Укрэксимбанке. По официальной информации сделку закрыли в ноябре 2013-го.



Перед продажей UMH Курченко свою долю в компаниях холдинга Ложкину продали нынешний президент Петр Порошенко, экс-владелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов, братья Игорь и Григорий Суркисы. Покупка сопровождалась скандалом: из редакций Forbes и Корреспондент массово уволились журналисты, заявив о неприемлемых изменениях в редакционной политике и введении цензуры.

Что дальше

В начале 2014 года Курченко бежал в Москву. К тому времени, помимо УМХ ему принадлежали Одесский нефтеперерабатывающий завод, Брокбизнесбанк и ФК "Металлист".

Для бизнесмена наступила полоса неудач. В марте 2014-го МВД открыло уголовные производства против компаний Курченко, а Нацбанк Украины вводит временную администрацию в Брокбизнесбанк. В сентябре экс-олигарха объявили в розыск (адвокаты Курченко утверждают, что розыск по линии Интерпола сняли в начале 2017 года). Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, только в 2013 году деятельность ВЕТЭК нанесла ущерб государству на 26 млрд грн. По его словам, группа ввезла на территорию Украины свыше 5 млн т нефтепродуктов, ее преступный доход составил 7 млрд грн.

В отношении Курченко введели санкции страны ЕС, Канада и США.







Несмотря на потерю влияния, Курченко сохранил за собой УМХ, погасив кредит перед Укрэксимбанком. Для этого использовали несложную схему. Малоизвестное российское ООО Петра Ойл в 2016 году выкупило у банка право требования 236 млн грн долга у структур Курченко - ВЕТЭК Медиа Инвест и Илонит ТВ. Позже компании заключили мировое соглашение, избавив Курченко от долгов.