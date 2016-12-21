Газпром предлагает Нафтогазу обменяться гарантийными письмами

В России видят в таком альтернативу подписанию допсоглашения к газовому контракту, на чем настаивает Нафтогаз

Российский Газпром предлагает Нафтогазу Украины без заключения дополнительного соглашения к контракту урегулировать вопросы, которые возникли у представителей Киева в отношении предоплаты за поставки газа. Об этом 21 декабря рассказал журналистам министр энергетики России Александр Новак, сообщает ПРАЙМ.

"Газпром предлагает Нафтогазу обменяться взаимными письмами, которые ответили бы на вопросы и озабоченность Нафтогаза относительно предоплаты", - рассказал российский министр.

Нафтогаз настаивает на дополнительном соглашении к контракту, так как опасается, что по предоплате, внесенной за газ, топливо не будет поставляться, либо будет поставлено, но не в соответствии с объемами и заявками Киева, отметил Новак.

"Газпром категорически против, Минэнерго РФ поддерживает позицию Газпрома, потому что стороны проходят процедуру рассмотрения спорных вопросов в арбитражном суде", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, ранее глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что, скорее всего, до конца зимы Украина не будет покупать газ у Газпрома.

Россия, Украина и Европейская комиссия 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых не смогли договориться о поставках российского газа в Украину.

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