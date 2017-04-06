Литва подключилась к борьбе с проектом Газпрома

Литва готова поддержать позицию Польши и Украины о нецелесообразности и политической окраске проекта Nord Stream-2

Литва поддерживает позицию Украины и Польши о нецелесообразности строительства второй нитки газопровода Северный поток. Об этом заявил глава правительства Литвы Саулюс Сквярнялис во время Украино-Балтийского форума глав правительств Литвы, Латвии и Украины, передает УНИАН.

"Литва готова поддержать позицию Польши и Украины о нецелесообразности и политической окраске проекта строительства второй нитки газопровода Nord Stream-2, который лоббирует российский газовый монополист Газпром, и приветствует намерение Украины оставаться ключевым транзитером газа в Европу", - отметил Сквярнялис.

По его словам, Литва приняла решение поддержать польскую сторону в судебном деле, в котором оспаривается запуск проекта Nord Stream-2. "Взамен мы также ищем новые пути для поставок сжиженного газа из Литвы - через наш терминал", - сообщил глава правительства Литвы.

Также он отметил важность для Украины продолжать реформы в секторе энергетики и повышать уровень конкуренции в отрасли.

Напомним, Газпром оценивал в 1,5 млрд евро инвестиции в трубопровод, который встретил возражения со стороны Польши и других членов ЕС. Российский монополист хотел бы удвоить поставки в Германию, идущие сейчас по Северному потоку, тогда как ЕС стремится уменьшить зависимость от поставок энергоносителей из России.

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