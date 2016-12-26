Мининфраструктуры раскритиковало и согласовало финплан УЗ

Финансовый план Укрзализныци согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки, - Омелян

Министерство инфраструктуры Украины согласовало финансовый план ПАО Укрзализныця на 2017 г. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба МИУ.

По словам Омеляна, министерство ожидало более основательный и системный документ: "Финансовый план откровенно слабый. Он не отражает в полной мере весь спектр направлений развития компании в следующем году. Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако мы ожидали другой подход ". По словам министра, он подчеркивал необходимость разработки детального и системного финансового плана еще с сентября текущего года.

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Первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов отметил, что вызывают множество вопросов планы руководства Укрзализныци по закупке новых вагонов и локомотивов: "Обновление подвижного состава - приоритетная задача. Но планы по закупке тепловозов вместо электровозов вызывают больше вопросов, чем дают ответов". В целом, по словам Кравцова, министерство не увидело системной и убедительной позиции по распределению 12 млрд грн капитальных инвестиций, направленных на развитие компании в 2017 г.

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В данный момент проект финплана направлен на согласование в соответствующие центральные органы исполнительной власти, после чего он будет внесен на рассмотрение Кабинета министров.

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