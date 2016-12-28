Кабмин утвердил независимый контроль качества дорог

Международный контроль качества FIDIC будет обязательным для осуществления технического надзора за ходом выполнения работ на украинских дорогах

Кабинет министров Украины утвердить основные принципы независимого контроля качества автомобильных дорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Международный контроль качества FIDIC отныне является обязательным для осуществления технического надзора за ходом выполнения ремонтно-строительных работ на украинских дорогах", - сообщил министр у себя на странице в Facebook.

Он пояснил, что заказчики дорожных работ (службы автомобильных дорог в областях, подчиненные Укравтодору) будут обязаны привлекать к таким работам инженеров-консультантов, имеющих сертификат FIDIC.

К их основным обязанности будет входить: контроль качества и объемов выполненных работ; входной и операционный контроль материалов, изделий и конструкций, используемых при дорожных работах; контроль за устранением подрядчиком дефектов и тому подобное.

"Поэтому, сам строю - сам контролирую и отчитываюсь - больше не пройдет!", - добавил Омелян.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявляли, что в 2017 году в Украине будет отремонтировано 2,2 тыс. км автомобильных дорог - это в три раза больше, чем в 2016 году.

По данным Укравтодора, в Украине 97% дорог в плохом состоянии, более половины мостов аварийные.

Как сообщалось ранее, бюджет Укравтодора, который был запланирован на уровне 14,2 млрд грн, получит дополнительно 15 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.