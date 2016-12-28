USD:  26.59  27.15   EUR:  27.62  28.50  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

Кабмин утвердил независимый контроль качества дорог

28.12.2016 14:22
Международный контроль качества FIDIC будет обязательным для осуществления технического надзора за ходом выполнения работ на украинских дорогах
Кабмин утвердил независимый контроль качества дорог
Глава Укравтодора Славомир Новак и министр инфраструктуры Владимир Омелян

Кабинет министров Украины утвердить основные принципы независимого контроля качества автомобильных дорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Международный контроль качества FIDIC отныне является обязательным для осуществления технического надзора за ходом выполнения ремонтно-строительных работ на украинских дорогах", - сообщил министр у себя на странице в Facebook.

Он пояснил, что заказчики дорожных работ (службы автомобильных дорог в областях, подчиненные Укравтодору) будут обязаны привлекать к таким работам инженеров-консультантов, имеющих сертификат FIDIC.

К их основным обязанности будет входить: контроль качества и объемов выполненных работ; входной и операционный контроль материалов, изделий и конструкций, используемых при дорожных работах; контроль за устранением подрядчиком дефектов и тому подобное.

"Поэтому, сам строю - сам контролирую и отчитываюсь - больше не пройдет!", - добавил Омелян. 

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявляли, что в 2017 году в Украине будет отремонтировано 2,2 тыс. км автомобильных дорог - это в три раза больше, чем в 2016 году. 

По данным Укравтодора, в Украине 97% дорог в плохом состоянии, более половины мостов аварийные.

Как сообщалось ранее, бюджет Укравтодора, который был запланирован на уровне 14,2 млрд грн, получит дополнительно 15 млрд грн.  

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Транспорт и логистика
Горячая тема

Бизнес-история. Проект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров