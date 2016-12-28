Утвержден устав Национальной общественной телерадиокомпании

В НТКУ считают, что принятое решение поможет создать условия для реформы Общественного телевидения

Кабинет министров Украины утвердил устав ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 декабря, на заседании правительства.

Как сообщает корреспондент ЛІГА.net, глава Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко отметил, что принятое решение поможет создать условия для реформы Общественного телевидения.

"Проектом также предлагается проводить частное размещение первого выпуска простых именных акций ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины в количестве 2 млн 544 тысячи 273 штуки номинальной стоимостью 1000 грн за каждую", - отметил он.

Напомним, как заявил в интервью ЛІГА.net первый заместитель генерального директора Национальной телекомпании Украины Александр Харебин, полная модернизация будущей Национальной общественной телекомпании Украины обойдется приблизительно в $100 млн.

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