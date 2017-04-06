СБУ обыскивает офисы S.Group Сергея Рыбалки

В офисах группы компаний S.Group в Киеве и Днепре проходят обыски

Силовики проводят обыски в офисах, филиалах и на производствах группы компаний S.Group в Киеве и Днепре. Об этом сообщил основатель компании, депутат Радикальной партии, председатель комитета парламента по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка на своей странице в Facebook.



"Они взломали двери, ворота зданий, беспощадно разгромили серверную. Силовики сами закрылись в офисах Днепропетровской организации Радикальной партии и корпорации S.Group и никого туда не пускают", - написал Рыбалка в одном из постов.



В феврале СБУ и Генпрокуратура обыскивали офисы S.Group и Днепропетровской областной организации Радикальной партии.

Как писала тогда Украинская правда, в реестре судебных решений есть данные об уголовных производствах в отношении S. Group. Эти дела касаются уклонения от уплаты налогов.

Последнее дело открыли 19 декабря прошлого года в ГФС Киева.



Кроме того, Генпрокуратура еще с марта 2014 года расследует дело против основателя и должностных лиц S. Group, которые в 2013-м уклонились от уплаты 8 млн грн налогов.



В состав корпорации S.Group входят компании Чистая планета, Продэкспорт-2009, СнэкЭкспорт. Ей принадлежат торговые марки Snekkin, Козацька слава, Мій рибалка, Semki, Мачо, KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.