Курс MS Excel онлайн: как научиться правильно составлять отчеты

Вторая по популярности офисная программа, MSExcel, по-прежнему для многих остается камнем преткновения

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Любому гуманитарию рано или поздно приходится сталкиваться с таблицами MS Excel, при этом времени на посещение курсов зачастую уже не остается. Видеокурс бизнес-консультанта, специалиста по продукт-менеджменту Андрея Стыгаря поможет справиться с основными проблемами, возникающими перед менеджером в выполнении повседневных задач: как сортировать и форматировать данные, как составить отчет и график, как защитить информацию в ячейках, как создавать сводные таблицы, как быстро находить нужную информацию и перемещаться по таблицам.

Курс MS Excel на платформе EDUGET снабжены таблицами с примерами и обязательными тестами для закрепления материала. Видеолекция представляет пошаговое руководство по применению тех или иных команд в редакторе таблиц.

Умение представить отчеты в удобном для прочтения и привлекательном виде - существенный плюс в карму офисного работника. А опыт составления сводных таблиц и анализа данных пригодится в любых сферах деятельности, от продаж до стратегического планирования.

Обучение Excel онлайн - оптимальное решение для человека с большими амбициями и плотным рабочим графиком.

Программа курса "Таблицы MS Excel"

Занятие 1: Замена. Найти

Занятие 2: Специальная вставка

Занятие 3: Быстрое перемещение по таблицам

Занятие 4: Выделение диапазонов ячеек

Занятие 5: Сортировка данных

Занятие 6: Сортировка данных (с помощью фильтра)

Занятие 7: Фильтр в таблицах

Занятие 8: Текст по столбцам

Занятие 9: Сводные таблицы (Отчет о продажах)

Занятие 10: Защита диапазонов ячеек (График размещения заказов)



Покупая курс от EDUGET, вы получаете доступ к записанным лекциям, а также к дополнительным обучающим материалам и тестам на неограниченный срок. Вы сможете учиться в удобное для вас время!