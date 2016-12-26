Курс MS Excel онлайн: как научиться правильно составлять отчеты
- Дата мероприятия: 26.12.2016 - 15.06.2017
- Место проведения: Онлайн
- Организатор: EDUGET
- Стоимость: 249 грн
- Зарегистрироваться
На правах рекламы
Любому гуманитарию рано или поздно приходится сталкиваться с таблицами MS Excel, при этом времени на посещение курсов зачастую уже не остается. Видеокурс бизнес-консультанта, специалиста по продукт-менеджменту Андрея Стыгаря поможет справиться с основными проблемами, возникающими перед менеджером в выполнении повседневных задач: как сортировать и форматировать данные, как составить отчет и график, как защитить информацию в ячейках, как создавать сводные таблицы, как быстро находить нужную информацию и перемещаться по таблицам.
Курс MS Excel на платформе EDUGET снабжены таблицами с примерами и обязательными тестами для закрепления материала. Видеолекция представляет пошаговое руководство по применению тех или иных команд в редакторе таблиц.
Умение представить отчеты в удобном для прочтения и привлекательном виде - существенный плюс в карму офисного работника. А опыт составления сводных таблиц и анализа данных пригодится в любых сферах деятельности, от продаж до стратегического планирования.
Обучение Excel онлайн - оптимальное решение для человека с большими амбициями и плотным рабочим графиком.
Программа курса "Таблицы MS Excel"
Занятие 1: Замена. Найти
Занятие 2: Специальная вставка
Занятие 3: Быстрое перемещение по таблицам
Занятие 4: Выделение диапазонов ячеек
Занятие 5: Сортировка данных
Занятие 6: Сортировка данных (с помощью фильтра)
Занятие 7: Фильтр в таблицах
Занятие 8: Текст по столбцам
Занятие 9: Сводные таблицы (Отчет о продажах)
Занятие 10: Защита диапазонов ячеек (График размещения заказов)
Покупая курс от EDUGET, вы получаете доступ к записанным лекциям, а также к дополнительным обучающим материалам и тестам на неограниченный срок. Вы сможете учиться в удобное для вас время!
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:41
-
11:22
-
11:24
-
08:00
-
08:15