Бизнес-история. Проект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации

Уже почти тысяча украинцев стали цифровыми гражданами Эстонии. Главным образом это ИТ-бизнесмены и стартаперы, желающие торговать в евро
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