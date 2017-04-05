Жертва Uber. Hopintaxi закрывает частный извоз в Украине

Редакцияобратилась за комментарием в компанию. В Пурпур Украина уточнили, что компания планирует реструктуризацию бизнеса в Украине. Теперь компания намерена развивать корпоративные поездки, но окончательное решение по этому поводу еще нет. Массовый рынок словацкому сервису перестал быть интересен.

Демпинг и отсутствие правил





Мобильное приложение Hopintaxi работает с 2012 года. Сначала его запустили в Братиславе, а потом и в Праге, Любляни, Кошице, Остраве. В Киеве сервис работает с июля 2016 года. Тогда компания анонсировала грандиозные планы: подключение 2000 машин, ежемесячное обслуживание 500 000 заказов и расширение на Львов, Одессу, Харьков и Днепр.





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В итоге Hopin зарегистрировал в Украине около 900 машин. Причем в процессе работы 150 водителей по разным причинам были удалены из базы. Hopintaxi столкнулась с отсутствием четких норм регулирования на украинском рынке, а также не смогла на равных конкурировать с Uber и Яндекс. Такси, которые занижают тарифы на перевозку.









Стало слишком тесно





В прошлом году киевским таксистам пришлось потесниться. На рынок практически одновременно вышло сразу несколько международных сервисов-клонов для заказа такси. В июне начал работу американский стартап для частного извоза Uber , в сентябре - эстонский Taxify , а в октябре - российский Яндекс.Такси . Принцип работы компаний практически идентичен: как правило они не имеют собственных автопарков, мобильное приложение связывает водителя такси и пассажира, а уровень сервиса поддерживается с помощью системы рейтинга, которая позволяет отфильтровать хамовитых водителей, или плохие машины. До этого в Украине подобный сервис реализовала компания Uklon, которая фактически являлась монополистом в этом сегменте рынка.









По данным Мининфраструктуры, сегодня в таксомоторных перевозках Украины задействовано 200 000 человек и примерно столько же транспортных средств. Ежегодный оборот рынка - около 20 млрд грн. При этом около 80% участников рынка такси работают вне правового поля. Только 10% информационно-диспетчерских служб такси зарегистрированы как субъекты хозяйствования.





Украинская таксомоторная ассоциация оценивает объем рынка Киева - 300 000 заказов в сутки. Порядка 15-20% рынка покрывает украинский сервис Uklon , по 1% - Яндекс.Такси и Uber. 75% рынка приходится на традиционные диспечерские службы и таксомоторные компании. По данным Uklon, больше 60% киевлян используют традиционные телефонные службы такси, а в регионах - больше 95%. "Новым сервисам приходится конкурировать не только с нами, но и с тем предложением, которое есть на рынке со стороны традиционных служб такси. Сервисом Uklon пользуется более 200 000 клиентов ежемесячно. С нами сотрудничает около 1500-1600 водителей", - объясняет директор Uklon Павел Лысенко.









По данным Uber, за 8 месяцев работы в Киеве сервисом воспользовались 300 000 киевлян. Исходя из этих данных, можно посчитать, что Uber перевозит около 1250 человек в сутки.





Почему рынок "портится"





"С выходом международных сервисов украинский рынок такси не изменился, - говорит глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. - Количество перевозчиков с машинами и количество заказов осталось прежним".

Чтобы переделить рынок, удовлетворить спрос и обеспечить быструю подачу авто, новые сервисы вынуждены были договариваться с местными таксистами, что отразилось на их стандартах. Например Uber стал лояльнее относиться к водителям, которые отказываются от заказов без уважительной причины. Компания также снизила возрастной порог для автомобилей сотрудничающих с сервисом и допустила к работе машины без кондиционера (типа Lanos и Geely).





"У нас все, кто имеет авто (марка и состояние которого в 90% случаев почти никого из служб не волнует), через 10 минут могут стать таксистами. А все, кто имеет кондиционер считают, что у них авто бизнес класса", - рассказывают в Hopin. При этом в компании добавляют, что решили не идти по такому пути: "У нас в базе нет старых авто, Ланосов, Нексий…".









По словам Антонюка, чтобы увеличить долю рынка, международные сервисы датируют за счет собственных ресурсов локальные предприятия, доплачивая бонусы водителям и снижая цены для пассажиров. Объемы инвестиций в украинский рынок не раскрываются.





По данным Uklon - рентабельная цена для Киева за подачу такси - 35-40 грн. "Меньше 40 грн для Киева - это работа в убыток, и на это готовы идти водители только если им доплачивают за выполнение заказов", - отмечает Лысенко.





Минимальная стоимость заказа Hopin - 45 грн до 2,5 км (дальше - 6 грн/км), Яндекс.Такси и Uber - 25 грн (4,5 грн/км). По данным Антонюка, в лицензированных службах такси, у которых есть свой таксопарк минимальный тариф - от 10 грн/км, минимальная стоимость подачи - 60 грн. По мнению Hopin, именно демпинг со стороны конкурентов стал одной из основных причин их ухода с массового сегмента.





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"Базовые тарифы Uber и Яндекс с начала года синхронно снизились. В среднем, цена подачи составляет у них около 25 грн. Мы не расцениваем это параллельное снижение как демпинг, так как это - промо-цена для привлечения новых пользователей на развивающихся рынках", - говорит Лысенко.





Во сколько Uber и Яндекс обходится Украина





По данным Антонюка, чтобы привлечь водителей, Яндекс.Такси и Uber доплачивают за каждый принятый заказ от 30 до 40 грн к минимальному тарифу. Иначе водителю не выгодно его обслуживать. "Пока они доплачивают - пассажиры и водители у них есть, как только убирают доплаты - сервис перестает работать", - говорит Антонюк.





С ним соглашаются в Hopin: "При тарифе 4,5 грн за км 33-35% уходит на комиссию Uber. Это уже 1,5 грн. Еще 1-2 грн - на горючее. Остаются только деньги на оплату компенсации водителю - еще 1-2 грн с каждого км. Более того, водители должны спать в авто, быть онлайн по 16-20 часов. А это очень сильно может повлиять на безопасность перевозок".





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В Яндекс отвергают обвинения в демпинге: "Яндекс.Такси использует технологии Яндекса - Карты, Пробки, Навигатор, - чтобы рассчитать расстояние до клиента по оптимальному маршруту в объезд пробок и передать заказ ближайшему водителю с хорошим рейтингом. Все это происходит мгновенно. Как правило, наши технологии помогают сократить длительность поездки, время простоя и холостого пробега. Это позволяет водителям делать больше поездок в день, благодаря чему мы можем предложить выгодные тарифы для пассажиров", - отметили в пресс-службе компании. Конкуренты Hopin готовы идти дальше. В интервью LIGA.net глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти сказал, что компания в этом году откроет в Украине большой офис и удвоит команду. Помимо Киева Uber запустил сервис в Одессе и Львове. Говоря об объемах инвестиций, Гор-Коти отметил, что в Украину Uber инвестировали больше всего из стран Восточной Европы. Яндекс.Такси также расширяется в Украине. После Киева, российский сервис запустился во Львове и Одессе. Денис Кацило Стас Юрасов

"Мы недооценили реальное состояние дел на местном рынке такси. В результате столкнулись со странной конкуренцией, жестким демпингом, и водителями, которые часто не соответствуют требованиям. Кроме того, на рынке отсутствует адекватное законодательство и принципы регулирования", - говорится в комментарии компании.