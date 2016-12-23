Решение обусловлено переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила дифференцированные тарифы на электроэнергию с 1 января 2017 года для промышленных потребителей в регионах Украины. Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ, сообщает УНИАН.

В тексте документа отмечается, что это решение обусловлено переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. До момента полного перехода к рыночному тарифообразованию (когда цена на электроэнергию будет формироваться без участия Нацкомиссии, а только по согласию поставщика и потребителя), НКРЭКУ будет выполнять функцию по утверждению тарифов, составленных облэнерго для своих клиентов.

"При внедрении рыночных тарифов существенное снижение цен происходит для регионов, которые ранее были донорами, а для компаний, которые ранее были реципиентами не наблюдается существенного повышения", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Например, тарифы для клиентов ДТЭК Днепрооблэнерго первого класса напряжения с 1 января снизятся на 11,3% - до 139,43 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса - на 17%, до 163,47 копейки за 1 кВтч. Для потребителей Киевэнерго тарифы для первого класса напряжения снизятся на 6,6% -до 146,87 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса - на 15%, до 167,49 копейки за 1 кВтч В тоже время для потребителей Ривнеоблэнерго тарифы для первого класса напряжения вырастут на 1,2% - до 159,13 копейки за 1 кВтч, для потребителей второго класса - на 3%, до 202,9 копейки за 1 кВтч.

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