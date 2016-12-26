АМКУ разрешил Роснефти продать свою украинскую сеть АЗС

Попытки продать заправки продолжались почти год

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешения швейцарской компании GLUSCO ENERGY SA на приобретение свыше 50% акций компаний Rosneft Management Company Limited (г. Никосия, Кипр), и свыше 50% акций компании Fargrade Limited (г. Никосия, Кипр). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, GLUSCO станет владельцем сети АЗС Роснефти в Украине.

Напомним, о планах продать сеть автозаправочных станций Роснефть объявила почти год назад - в январе 2016 г., но долгое время не могла получить согласие АМКУ.

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Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) - известного на рынке трейдера нефти и нефтепродуктов. Сеть АЗС Роснефти в Украине принадлежит ООО Восток и насчитывает 141 объект в 12 областях Украины, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, Золотой Гепард, Смайл.

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Бизнес Роснефти в Украине также включает в себя оператора оптовых поставок нефтепродуктов компанию ТНК-Индастриз Украина и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК (Лисичанск, Луганской обл.), который был остановлен в начале 2012 года.

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