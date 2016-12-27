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УЗ хочет направить на обновление подвижного состава 27 млрд грн

27.12.2016 17:26
По словам Войцеха Балчуна, сумма в 27 млрд грн задекларирована в проекте финансового плана Укрзализныци
УЗ хочет направить на обновление подвижного состава 27 млрд грн
Войцех Балчун

ПАО Укрзализныця планирует направить 27 млрд грн на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры в 2017 году, по сравнению с 5 млрд грн в 2016 году. Об этом заявил глава УЗ Войцех Балчун на итоговой пресс-конференции министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как передает корреспондент ЛІГА.netБалчун сообщил, что сумма в 27 млрд грн задекларирована в проекте финансового плана Укрзализныци, который прошел на прошлой неделе согласование в Мининфраструктуры.

Утверждение финаплана в Кабмине ожидается на этой неделе.

Также Балчун сообщил, что Мининфраструктуры согласовало повышение тарифов на грузовые тарифы в 2017 году. При этом, он не сообщил на сколько могут увеличиться тарифная ставка. Ранее Бальчун заявлял, что Укрзализныця просит повысить тарифы на 25%.

Кроме того глава УЗ обещает в 2017 году электрификацию железнодорожной линии Долинская-Николаев-Колосовка. "Это будет сделано за счет кредитования ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. На эти цели будет выделено 300 млн евро", - сообщил Балчун. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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