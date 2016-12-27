УЗ хочет направить на обновление подвижного состава 27 млрд грн
ПАО Укрзализныця планирует направить 27 млрд грн на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры в 2017 году, по сравнению с 5 млрд грн в 2016 году. Об этом заявил глава УЗ Войцех Балчун на итоговой пресс-конференции министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Как передает корреспондент ЛІГА.net, Балчун сообщил, что сумма в 27 млрд грн задекларирована в проекте финансового плана Укрзализныци, который прошел на прошлой неделе согласование в Мининфраструктуры.
Утверждение финаплана в Кабмине ожидается на этой неделе.
Также Балчун сообщил, что Мининфраструктуры согласовало повышение тарифов на грузовые тарифы в 2017 году. При этом, он не сообщил на сколько могут увеличиться тарифная ставка. Ранее Бальчун заявлял, что Укрзализныця просит повысить тарифы на 25%.
Кроме того глава УЗ обещает в 2017 году электрификацию железнодорожной линии Долинская-Николаев-Колосовка. "Это будет сделано за счет кредитования ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. На эти цели будет выделено 300 млн евро", - сообщил Балчун.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
26.12.2016 11:22
-
26.12.2016 08:59
-
23.12.2016 14:32
-
22.12.2016 16:11
-
23.12.2016 08:20
-
42126
-
29657
-
20933
-
18755
-
11575
- Мининфраструктуры раскритиковало и согласовало финплан УЗ вчера, 11:22
- Оккупанты не вкладываются в сроки сдачи моста в Крым вчера, 08:59
- Самолет для Трампа. Поможет ли Антонову новый Ан-132 вчера, 08:15