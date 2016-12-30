Укрзализныця сообщила о технических проблемах с покупкой билетов
При покупке билетов в Польше непосредственно перед отправлением поезда Интерсити+ Перемышль Киев возникают технические проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Утверждается, что польские железнодорожники обещают преодолеть сложности с 15 января 2017 г.
Как заявил Игорь Романкив, директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО Укрзализныця, пассажирам необходимо заранее позаботиться о своем путешествии и купить проездной документ: "Проблем не возникнет, если это будет сделано не менее чем за час до отправления, а не за 10 минут. Нынешние технические нестыковки, конечно, будут решены, поэтому просим наших пассажиров с пониманием отнестись к ситуации".
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Также Укрзализныця сообщает о том, что в настоящий момент отсутствует техническая возможность распечатки и возврата проездных документов, оформленных и оплаченных через интернет, на следующих станциях Одесской железной дороги:
- Одесская область: Аккаржа, Березино, Веселый Кут, Рауховка, Рени;
- Николаевская область: Веселиново, Людмиловка;
- Херсонская область: Голубое;
- Кировоградская область: Капитановка, Капустино, Куцовка, Плетеный Ташлык, Тымково, Цибулево;
- Черкасская область Монастырище, Поташ;
- Винницкая область Бершадь, Зятковцы, Кирнасивка, Кублич.
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