Укрзализныця сообщила о технических проблемах с покупкой билетов

Сложности возникают при покупке билетов на Интерсити+ Перемышль - Киев и на Одесской железной дороге

При покупке билетов в Польше непосредственно перед отправлением поезда Интерсити+ Перемышль Киев возникают технические проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Утверждается, что польские железнодорожники обещают преодолеть сложности с 15 января 2017 г.

Как заявил Игорь Романкив, директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО Укрзализныця, пассажирам необходимо заранее позаботиться о своем путешествии и купить проездной документ: "Проблем не возникнет, если это будет сделано не менее чем за час до отправления, а не за 10 минут. Нынешние технические нестыковки, конечно, будут решены, поэтому просим наших пассажиров с пониманием отнестись к ситуации".

Читайте также: УЗ назвала цены билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

Также Укрзализныця сообщает о том, что в настоящий момент отсутствует техническая возможность распечатки и возврата проездных документов, оформленных и оплаченных через интернет, на следующих станциях Одесской железной дороги:

- Одесская область: Аккаржа, Березино, Веселый Кут, Рауховка, Рени;

- Николаевская область: Веселиново, Людмиловка;

- Херсонская область: Голубое;

- Кировоградская область: Капитановка, Капустино, Куцовка, Плетеный Ташлык, Тымково, Цибулево;

- Черкасская область Монастырище, Поташ;

- Винницкая область Бершадь, Зятковцы, Кирнасивка, Кублич.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.