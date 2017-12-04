Рабочая обстановка: как украинцы оценивают атмосферу в коллективе

В дружных коллективах конкуренция между сотрудниками ниже. Результаты исследования HeadHunter Украина

От атмосферы в коллективе зависит не только развитие бизнеса, но и текучка персонала. Чтобы сотрудники с удовольствием ходили на работу, благоприятная среда в офисе просто необходима. Конечно, требования к ней могут быть разными. Кому-то комфортнее держать дистанцию в общении с коллегами, ограничиваясь исключительно деловыми отношениями. Для кого-то важны дружба и общение не только в офисе.



LIGA.net публикует результаты исследования кадрового портала HeadHunter Украина, который поинтересовался у пользователей, как они оценивают атмосферу в своем коллективе.

Тенденция напряжения

Опрос 840 респондентов из разных регионов Украины показал интересные результаты. Только 54% опрошенных считают атмосферу в своем коллективе дружной, четверть участников опроса назвали ее напряженной. 12% респондентов склоняются к тому, что в их компании царит официальная обстановка. Как враждебную атмосферу в коллективе охарактеризовали только 3% опрошенных.

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Конкуренция на работе

Наряду с общей атмосферой респонденты также оценивали уровень конкуренции в коллективе. Как оказалось, в половине компаний конкуренция довольно низкая. Об умеренном уровне конкуренции сообщили 35% респондентов.





Примечательно, что о более низкой конкуренции заявляют респонденты, работающие в дружных коллективах. В коллективах с враждебной атмосферой участники опроса чаще сообщали о высоком уровне конкуренции.

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Друзья-товарищи

Среди факторов, влияющих на формирование дружественной атмосферы в коллективе, респонденты выделяют взаимопомощь, налаженную коммуникацию и работу в команде. Реже - терпимость к недостаткам коллег (35%), общие интересы сотрудников (31%) и совместный отдых (14%). Среди других вариантов респонденты также отмечали важность четко прописанных обязанностей и справедливое профессиональное управление.





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Для подавляющего большинства людей благоприятную атмосферу на работе помогают создавать не только любимые вещи. Решающее значение в таком случае имеют теплые отношения в коллективе.

Лишь для 10% опрошенных атмосфера в компании и особенности взаимодействия ее сотрудников не имеют особого значения.

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