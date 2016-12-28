Affiliate Marketing знает, как увеличить воронку продаж в сети

В поисках новых клиентов поможет аффилированный - или партнерский - маркетинг. Работа с партнерами требует такта и навыков интернет-продвижения

На правах рекламы

Для увеличения продаж нужна не просто новая аудитория, а люди, интересующиеся обновлениями в данной сфере, постоянно изучающие новые продукты по тому или иному направлению. Иными словами, наиболее вероятные покупатели. Где найти таких посетителей сайта?

На большинстве тематических ресурсов предусмотрены возможности партнерских отношений по продвижению того или иного бренда. Знание приемов аффилированного маркетинга позволит не только успешно договариваться о размещении рекламной информации, но и отслеживать ее эффективность, используя инструменты аналитики и трекинга рекламных кампаний.

Курс "Affiliate Marketing. Старт" на платформе EDUGET с момента размещения пользуется высокой популярностью: ведь уже в первой части кратко и доступно изложены все приемы продвижения бренда на партнерских сайтах. Это направление интернет-маркетинга сейчас на подъеме: так, в США в ближайшие 5 лет ожидается рост рынка партнерских программ до $6,8 млн.

Партнерский маркетинг из желаемых умений интернет-маркетолога превратился в жизненно необходимые, причем знания по этому сегменту рынка интернет-рекламы необходимы обеим сторонам - и заказчику, и исполнителю, и продавцу.

Автор курса - Тындык Лилия Романовна, Partnerships Manager в MacPaw (до этого - в Grammarly). Преподаватель Affiliate Marketing в маркетинговой школе BeFirst.

Программа курса "AffiliateMarketing. Старт"

· Что такое аффилиатный (партнерский) маркетинг?

· Как и зачем рекламодатели используют аффилиатный маркетинг?

· Зачем с аффилиатным маркетингом работают площадки? Кто может быть аффилиатным партнером?

· Что делает аффилиатный менеджер? Какие навыки ему необходимы?

Если кажется, что твой собеседник ничего не продает, то продает он очень хорошо.



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