Реформы vs коррупция. Есть ли у Украины повод для еврооптимизма

Как Украине стать привлекательной для инвестиций? Дискуссия об отношених с Евросоюзом представителей Минэкономики и бизнеса

Евроинтеграция Украины волнует не только бизнес, но и обычных граждан. По данным опроса 1 000 украинских предприятий, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций, 60% его участников считают, что Соглашение об ассоциации никак не повлияло на бизнес, о положительном влиянии говорят 23%. На одной из панелей конференции "Вектор 17: переломный момент экономических реформ. Как удержаться на правильном пути", организованной VoxUkraine и Kyiv School of Economics, приглашенные спикеры говорили о сотрудничестве Украины и Евросоюза. Как нарастить экспорт, привлечь инвестиции в нашу страну, а главное, что для этого должна сделать Украина в ближайшее время?

Модератором панели выступил главный редактор VoxUkraine Борис Давиденко.

Самое интересное из беседы - в конспекте ЛІГА.net.

- Как увеличить приток инвестиций в Украину?

Максим Нефьодов, первый заместитель министра экономического развития и торговли:

- Чтобы заинтересовать европейских инвесторов, Украина должна улучшать бизнес-климат и показать существенный рост в рейтинге Doing Business.

На сегодня практически по всем вопросам, которые препятствуют ведению бизнеса в стране, уже есть прогресс. Кроме этого, мы готовы работать с европейскими инвесторами один на один, чтобы создать для каждого конкретно максимально комфортные условия работы.

Мне кажется, этого должно быть достаточно для первичных инвестиций в Украину. После этого мы сможем говорить о более сложных и наукоемких подходах привлечения финансирования. Тренд довольно положительный, но есть один вопрос: сможем ли мы его правильно использовать? Я - оптимист.

Томаш Фиала, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital:

- Главная задача Украины - двигаться вверх в рейтинге Doing Business не только ради того, чтобы быть на более высоких позициях.

Но есть одно "но". Ни Министерство экономики и торговли Украины, ни правительство не отвечают за вопросы, которые остаются самыми проблемными и больше всего сдерживают инвестиции в экономику страны: коррупционные действия и маски-шоу, устраиваемые украинскими правоохранительными органами в некоторых компаниях, связанных с аграрным и IT-сектором. Как вы думаете, будет ли инвестор вкладывать деньги в страну, в которой не работает система защиты прав его бизнеса?

В Украине очень сложно доказать, что ты прав. Особенно если твой противник - депутаты правящей партии, которые управляют правоохранительными органами и судами. И ответственность за это в первую очередь лежит на президенте, который, к сожалению, не уделяет реформе правоохранительных органов и судебной системы должного внимания. Когда мы общаемся с потенциальными инвесторами, то отмечаем успехи Украины в реформе энергетической системы, банковском секторе, борьбе с коррупцией на законодательном уровне (создание новых специализированных институтов по борьбе с коррупцией: НАБУ, специализированной прокуратуры).

Это все очень позитивно. Но сейчас важнее всего создать действующую систему антикоррупционных судов. Что же нужно сделать в 2017 году для улучшения инвестклимата? Украине нужен прогресс в приватизации (инвесторы должны увидеть пример хотя бы одной положительной сделки), реформа ГФС (один из самых коррумпированных органов, который препятствует улучшению инвестиционного климата), дерегуляция, реформа пенсионной и дозачистка банковской системы.

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И не стоит забывать о внешнем долге Украины. Текущий год - самый мягкий по его обслуживанию из-за реструктуризации в 2015 году. Каждый последующий год до 2019-го суммы выплат будут увеличиваться. А с резервами, которые есть у Национального банка, и валютными запасами Министерства финансов мы никак с этим долгом не справимся. Поэтому нам нужно уже со следующего года создавать подушку резервов. Если ее не будет, то с середины 2018 года может повториться ситуация 2014-2015 годов, когда в стране не хватало резервов для обслуживания долга и поддержания стабильности нацвалюты.

Нам нужно четко придерживаться программы Международного валютного фонда, чтобы получать транши не раз в год, а раз в квартал, как это и прописано. Этим мы активизируем приток частных инвестиций и не допустим катастрофу в стране в конце 2018 года.

- Уже 2,5 года, как Европа приоткрыла свои торговые границы. В 2015-м украинский бизнес практически не воспользовался этой ситуацией (падение экспорта около 20%). По итогам девяти месяцев 2016 года экспорт вырос на 5-6%. Но в основном обеспечивался ростом некоторых групп товаров: подсолнечного масла и компонентов автомобильной проводки. Почему украинский бизнес не воспользовался самым большим потребительским рынком?

Наталья Микольская, заместитель министра экономического развития и торговли:

- Чтобы экспортировать, нужно что-то производить. А чтобы производить конкурентный товар, нам нужны инвестиции в модернизацию производства. Но главная наша задача - стать частью цепочки по созданию добавленной стоимости. Украинский экспорт растет в тех отраслях экономики, где есть инвестиции из Европы или компании работают напрямую с европейскими контрагентами. Кроме подсолнечного масла, у нас растут показатели экспорта мебели, легкой промышленности, автозапчастей.

Важно не забывать, что Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС - не панацея от всех бед. В Украине остро стоит вопрос работы таможенной службы. Без ее реформирования нормального развития бизнеса не будет. Ведь для того чтобы экспортировать, нужно и импортировать. Кроме того, мы должны открывать институты по сертификации подтверждения качества нашей продукции стандартам европейского рынка. И, используя Соглашение с ЕС по ЗСТ, создавать мультипликаторы действия договора и включаться в цепочки создания добавленной стоимости.

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Важно вступить с ЕС в промышленный диалог. В следующем году мы проведем первые консультации в поисках секторов европейского рынка, где Украина может зайти в такие цепочки. Что это даст? Еврокомиссары подтянут бизнес, средства техпомощи и структурные фонды. Но самое главное - украинский бизнес не очень активен. Мы создали проектную команду офиса по продвижению экспорта. Важно понимать, что без популяризации Украины мы не сможем конкурировать на мировых глобальных рынках.

- В последнее время украинские политики рассказывают, что Украине не очень повезло с реализацией экономического вектора евроинтеграции, а сотрудничество с ЕС для нас - дорогое удовольствие. Не много ли надежд возлагает Украина на сотрудничество с Европой?

Тарас Качка, заместитель исполнительного директора фонда Возрождение, глава Центра европейской политики:

- Если мы не доверяем украинским политикам, можно принять во внимание слова бывшего министра финансов Новой Зеландии Рут Ричардсон. Она считает, что на данный момент Европа - не тот указатель, на который должна ориентироваться Украина в экономической политике. Я - еврооптимист и верю, что Соглашение об ассоциации с ЕС сработает. Но на данный момент оно как недооценено, так и переоценено одновременно. Руководство страны говорит одно, а делает совсем другое. С одной стороны, оно говорит, что соглашение - это указатель реформ, но при этом ветирует законы, которые должны быть приняты для его исполнения.

Кроме этого, очень часто проевропейские реформы - предмет политических договоренностей. С политической точки зрения, безопасности, безвизового режима у нас проводится действительно интенсивная работа, но мы очень часто отказываемся от экономической политики. Почему так происходит? Предпринимательская инициатива влиятельных украинцев ориентирована на то, чтобы защитить свои интересы и старые схемы.

Это относится к тем, кто хорошо зарабатывает на контрабанде леса, откатах на распределении вагонов на железной дороге или на государственных закупках. Такой талант нужно перенаправить в конструктивное русло. Сейчас в Украине наибольший интерес к Соглашению с ЕС проявляет только малый и средний бизнес. Именно он подталкивает правительство к реформам. Поэтому сделать Соглашение об ассоциации с ЕС краеугольным камнем регуляторной и экономической политики Украины - главный вызов 2017-го и последующих годов.

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