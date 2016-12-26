Полезная неделя: одиннадцать событий последней недели декабря

Мероприятия, на которых вы узнаете, как правильно планировать следующий год, писать выигрышное резюме на английском и какие книги читать в 2017 году

Понедельник, 26 декабря

Мотивационный лекторий: чемодан успеха 2017

Начало в 19:00

Место проведения: FREUD HOUSE cafe art club, ул. Константиновская 21, Киев

Стоимость: 150 грн

Спикер: Наталья Демкович - психолог, коуч, основатель Украинского центра развития личности.

В конце года все подводят итоги и оценивают, каким был уходящий год: успешным или не очень. Чем вы измеряете свой успех? Чего вы ожидаете от следующего года?

На лектории вы узнаете, как настроиться на успешную реализацию планов в следующем году, обсудите рычаги и механизмы, которые обращают время и результативность в вашу пользу.

Кроме этого, спикер попытается ответить на следующие вопросы:

что взять з собою в новый год, а что оставить в старом;

как избавиться от деструктивных схем выживания;

какие навыки обеспечивают достижение результата;

мечта или миф, формирование реальной картины желаний;

составление собственного лозунга на следующий год;

остановка, обнуление, загрузки, старт;

работа над ошибками, или как не сдаваться;

вера, вдохновение, энергия - где брать?

Предварительная регистрация обязательна.

Подрорбности

Лекция. Наслаждение: психология и физиология

Начало в 19:00

Место проведения: креативное пространство "Часопис", ул. Льва Толстого 3, Киев

Стоимость: 120 грн

Спикер: Екатерина Москаленко - психолог, кандидат медицинских наук.

Стремление к наслаждению стало неотъемлемой частью нашей жизни. Жажда получить желаемое, потратив минимум ресурсов, стала одним из ключевых эволюционных факторов, сформировавших современных Homo Sapiens.

Лектор рассмотрит следующие вопросы:

что такое наслаждение с точки зрения философии, физиологии и психологии?

"гормоны счастья". Как приучить свой мозг работать с удовольствиями и не стать от них зависимыми;

что такое инфляция счастья;

как можно влиять на процесс ощущение наслаждения.

влияние различных факторов на процесс удовлетворения (шоколад, секс, лидерство, алкоголь, наркотики, депривация и т.д.).

Предварительная регистрация обязательна.

Подробности

Воркшоп: выигрышное резюме на английском для работы и учебы

Начало в 19:00

Место проведения: клуб Наш Формат, ул. Аллы Горской 5, Киев

Стоимость: 120 грн

Спикер: Иванна Дидур - основатель англоязычного клуба Your English Speaking CLUB, стипендиат World Wide Studies и Cambridge Trust.

По статистике кадровые специалисты в среднем тратят 5-7 секунд на просмотр резюме. А иметь качественное резюме на английском языке для современного человека - это must have. Оно вам может понадобиться для поиска работы в международных компаниях в Украине и за рубежом, при подаче документов на обучение в иностранных вузах и для участия в международных проектах.

На мастер-классе спикер расскажет о:

видах резюме и международных требованиях к ним;

типичных ошибках в резюме на английском языке;

языке, который требуется для резюме;

правильном структурировании резюме для международных структур;

LinkedIn, как необходимое приложение к резюме.

Кому будет интересно:

тем, кто хочет устроиться на работу в международную компанию или подаваться на обучение за границу;

выпускникам вузов, которые ищут работу;

тем, кто пока не планирует менять работу, но хочет быть осведомленным и подготовленным.

Кроме этого, лектор поделится своим опытом вступления в Кембриджский университет, выигрыша гранта на обучение и особенностями самого обучения в топовом университете мира.

Предварительная регистрация обязательна.

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Вторник, 27 декабря

Лекция: роль маркетинга в создании личного бренда

Начало в 19:00

Место проведения: креативное пространство Счастье HUB, ул. Паньковская 14, Киев,

Стоимость: 300 грн

Спикер: Татьяна Лукинюк - генеральный директор компании Red Bull.

На мероприятии лектор расскажет о:

правилах создания личного бренда;

табу личного брендинга;

личном брендинге в среде;

кто может стать брендом.

Предварительная регистрация обязательна.

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Лекция: Виктор Франкл

Начало в 19:00

Место проведения: FREUD HOUSE cafe art club, ул. Константиновская 21, Киев

Стоимость: по условия пространства

Спикер: Слава Савченко - бизнес-тренер, аспирант философского факультета КНУ им. Т.Г. Шевченко.

Движущая сила человеческого поведения - стремление найти и реализовать существующий во внешнем мире смысл жизни.

Виктор Франкл - всемирно известный психиатр, психотерапевт, философ. Личный опыт стал философско-эмпирической основой для создания нового метода экзистенциальной психотерапии - логотерапии.

На лекции спикер расскажет о жизни и деятельности ученого, рассмотрит основные положения логотерапии, а главное, попытается объяснить, как найти смысл жизни по теории Виктора Франкла.

Предварительная регистрация обязательна.

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Бизнес-завтрак: лидерство в период изменений

Начало в 9:30

Место проведения: ВІЛЬна Хата, ул. Дворцовая 28, Краматорск, Донецкая обл.

Стоимость: бесплатно

Спикер: Светлана Бугай - бизнес-тренер, консультант, фасилитатор, преподаватель Lviv Business School.

Бизнес-завтрак состоится в рамках проекта "Лидерство и управление изменениями". На мероприятии вы сможете подискутировать о роли женщины-лидера в современном обществе и вдохновиться на дальнейшее создание гармоничной личной и профессиональной жизни.

Предварительная регистрация обязательна.

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Среда, 28 декабря

Книжная полка VoxUkraine: что читать в 2017 году?

Начало в 18:30

Место проведения: офис VoxUkraine, ул. Саксаганского 36д, 5 этаж, Киев

Стоимость: бесплатно

Спикеры: Антон Мартынов - исполнительный директор издательства Наш Формат; Владислав Рашкован - партнер компании SD Capital.

В жизни современного человека не так много "смысловых" якорей: новости живут мгновение, информации о чем угодно так много и она настолько полярна, что понятие "истина" теряет смысл, а технологии меняют наш образ жизни чаще, чем Zara выпускает новые коллекции.

Одной из немногих точек опоры для думающего человека остается старая добрая книга. Хорошие книги дают проверенную глубокую информацию, позволяющую разобраться в вопросе. Кроме этого, книги возвращают нас к обстоятельному думанию и вырывают из "эффекта толпы".

На лекции спикеры расскажут о том, какие нон-фикшн шедевры выйдут на украинском языке в 2017 году и какие книги следует прочесть каждому, кто хочет изменить Украину.

Предварительная регистрация обязательна.

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Мастер класс. Новогодний переход: мечты сбываются

Начало в 19:00

Место проведения: FREUD HOUSE cafe art club, ул. Константиновская 21, Киев

Стоимость: 150 грн

Спикер: Анна Литровник - психотерапевт.

С приближением Нового года, каждый из нас подводит итоги и старается начать новый год, полный радости и надежд. Как правильно заложить фундамент для новых начинаний! На мастер-классе лектор расскажет, как осознанно завершить старый цикл, и бодро вступить в новый.

На лекции вы:

подведете итоги, придёте в ресурсное состояние и узнаете, как извлечь пользу из ключевых уроков этого года;

узнаете, как принимать и развивать желаемое и избавляться от устаревшего;

как находить препятствия в осуществлении задуманного и устранять их;

поработаете с убеждениями;

узнаете, что такое селф-менеджмент или как успевать больше и без цейтнота;

научитесь ставить цели так, чтобы мечты приобретали механизм к исполнению;

настроитесь на желаемое и сделаете шаги в нужном направлении;

узнаете, как находить баланс и гармонию.

Предварительная регистрация обязательна.

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Четверг, 29 декабря

Встреча с CEO Petcube Ярославом Ажнюком

Начало в 19:00

Место проведения: INVERIA flow space, ул. Владимирская 49А, Киев

Стоимость: 120 грн

Спикер: Ярослав Ажнюк - CEO и соучредитель украинского стартапа Petcube.

На мероприятии вы узнаете о:

стратегических преимуществах Украины в создании глобального бизнеса;

пяти идеях для мега-проектов, которые нужно делать в Украине.

Кроме этого, спикер поделится с вами опытом и расскажет о последних успехах Petcube,

Формат встречи предполагает Q & A сессию, готовьте ваши вопросы.

Предварительная регистрация обязательна.

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Успешный путь к обучению в университетах США

Начало в 17:00

Место проведения: America House Kyiv, ул. Николая Пимоненко 6, Киев

Стоимость: бесплатно

На мероприятии вы узнаете о возможностях и процессе вступления в американские вузы, а также как профинансировать свое образование за рубежом.

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