Отдых с умом: события для интересных выходных 7 - 9 января

Мероприятия, которые помогут вам развить профессиональные навыки и расширить кругозор

Суббота, 7 января

Семинар: стратегические продажи

Начало в 11:00

Место проведения: офис европейской бизнес-школы Global Education Business System, БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев

Стоимость: 2500 грн

Спикеры: тренера бизнес-школы GEBS

На семинаре вы узнаете:

об основных функциях и ответственности менеджеров по продажам;

какое количество, качество и какие усилия, необходимы для достижения поставленных целей и задач;

о стратегии и тактике продаж;

о логике и последовательности действий менеджера при построении стратегии и тактики продаж.

Предварительная регистрация обязательна.

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Ночь кино в Циферблате

Начало в 23:00

Место проведения: Пространство Циферблат, ул. Владимирская 49-A, Киев

Стоимость: 90 грн

На мероприятии вы сможете не только всю ночь смотреть фильмы, но и прекрасный способ наблюдать весь сюжетный драматизм авторских лент в неприлично комфортной обстановке: под наслоениями тепленьких пледов, умостившись в одном из циферблатовских кресел или цветастом диване. Чего еще желать в ночь с субботы на воскресенье?

Предварительная регистрация обязательна.

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Воскресенье, 8 января

Встреча с основателем стартапа People.ai

Начало в 15:00

Место проведения: креативное пространство "Часопис", ул. Льва Толстого 3, Киев

Стоимость: 120 грн

Спикер: Олег Рогинский - основатель и CEO стартапа People.ai.

People.ai - платформа, которая с помощью технологии machine learning оптимизирует процесс менеджмента и управления персоналом.

Это пятая компания Олега. Две из четырех были успешно проданы: стартап Semantria приобрела корпорация Lexalitycs за $10 млн, а стартап Nstein - корпорация Open Text за $32 млн.

На встрече спикер расскажет:

как попасть в Y Combinator;

как привлечь инвестиции в стартап, которому 6 месяцев;

особенности продаж и маркетинга b2b продуктов на рынке США;

искусство и наука product management и как привлечь "звездных" менторов в свой проект.

Формат встречи предполагает Q & A сессию.

Предварительная регистрация обязательна.

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Тренинг: технологии лидерства для руководителя

Время проведения: 8-9 января 11:00-18:00

Место проведения: офис европейской бизнес-школы Global Education Business System, БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев

Стоимость: 4500 грн

Спикеры: тренера европейской бизнес-школы Глобал Едьюкейшн Бизнес Систем.

На тренинге вы:

систематизируете свои знания по составляющим лидерства и стратегиям применения лидерского влияния непосредственно на рабочем месте;

освоите навык ведения результативных переговоров с сотрудниками, улучшите технику проведения мотивационных собраний и встреч с персоналом;

отработаете участки реальных практических инструментов воздействия на подчиненных;

узнаете, как расширите границы сознания руководителей для повышения их эффективности и включенности в изменения и рост;

узнаете, как ускорить функциональное развитие ключевых компетенций руководителей структурных подразделений;

обсудите с тренером наиболее сложные ситуации из практики.

Предварительная регистрация обязательна.

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Понедельник, 9 января

YouTube для бизнеса

Начало в 14:00

Место проведения: креативное пространство Hub4You, площадь Спортивная 1а (корпус А, 16 этаж, БЦ Гулливер), Киев

Стоимость: от 200 грн

Спикер: Оксана Терехова - автор первого блога русскоязычного YouTube о профессиональной бьюти-индустрии, руководитель агентства видео коммунникаций VCA, спикер международных конгрессов по SMM&Practice Management.

Каждую секунду на YouTube пользователи просматривают около 46 296 видео, а ежедневно - 4 млрд. Не воспользоваться возможностью разместить свой ролик на YouTube - большая ошибка.

На мероприятии спикер расскажет об особенностях размещения видеороликов и возможностях YouTube.

Предварительная регистрация обязательна.

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Семинар: обучение персонала в компании

Время проведения: 9-10 января 11:00-18:00

Место проведения: офис европейской бизнес-школы Global Education Business System, БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев

Стоимость: 3300 грн

Спикеры: тренера европейской бизнес-школы Глобал Едьюкейшн Бизнес Систем

Цель семинара:

связать цели обучения персонала со стратегическими целями компании;

сформировать понятие системного подхода к обучению персонала;

передать технологию построения системы корпоративного обучения;

практически отработать предложенную методику;

познакомить с методами оценки экономической эффективности обучения;

передать технологию построения учебного центра компании.

Предварительная регистрация обязательна.

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