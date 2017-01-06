Отдых с умом: события для интересных выходных 7 - 9 января
Суббота, 7 января
Семинар: стратегические продажи
Начало в 11:00
Место проведения: офис европейской бизнес-школы Global Education Business System, БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев
Стоимость: 2500 грн
Спикеры: тренера бизнес-школы GEBS
На семинаре вы узнаете:
- об основных функциях и ответственности менеджеров по продажам;
- какое количество, качество и какие усилия, необходимы для достижения поставленных целей и задач;
- о стратегии и тактике продаж;
- о логике и последовательности действий менеджера при построении стратегии и тактики продаж.
Предварительная регистрация обязательна.
Ночь кино в Циферблате
Начало в 23:00
Место проведения: Пространство Циферблат, ул. Владимирская 49-A, Киев
Стоимость: 90 грн
На мероприятии вы сможете не только всю ночь смотреть фильмы, но и прекрасный способ наблюдать весь сюжетный драматизм авторских лент в неприлично комфортной обстановке: под наслоениями тепленьких пледов, умостившись в одном из циферблатовских кресел или цветастом диване. Чего еще желать в ночь с субботы на воскресенье?
Предварительная регистрация обязательна.
Воскресенье, 8 января
Встреча с основателем стартапа People.ai
Начало в 15:00
Место проведения: креативное пространство "Часопис", ул. Льва Толстого 3, Киев
Стоимость: 120 грн
Спикер: Олег Рогинский - основатель и CEO стартапа People.ai.
People.ai - платформа, которая с помощью технологии machine learning оптимизирует процесс менеджмента и управления персоналом.
Это пятая компания Олега. Две из четырех были успешно проданы: стартап Semantria приобрела корпорация Lexalitycs за $10 млн, а стартап Nstein - корпорация Open Text за $32 млн.
На встрече спикер расскажет:
- как попасть в Y Combinator;
- как привлечь инвестиции в стартап, которому 6 месяцев;
- особенности продаж и маркетинга b2b продуктов на рынке США;
- искусство и наука product management и как привлечь "звездных" менторов в свой проект.
Формат встречи предполагает Q & A сессию.
Предварительная регистрация обязательна.
Тренинг: технологии лидерства для руководителя
Время проведения: 8-9 января 11:00-18:00
Место проведения: офис европейской бизнес-школы Global Education Business System, БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев
Стоимость: 4500 грн
Спикеры: тренера европейской бизнес-школы Глобал Едьюкейшн Бизнес Систем.
На тренинге вы:
- систематизируете свои знания по составляющим лидерства и стратегиям применения лидерского влияния непосредственно на рабочем месте;
- освоите навык ведения результативных переговоров с сотрудниками, улучшите технику проведения мотивационных собраний и встреч с персоналом;
- отработаете участки реальных практических инструментов воздействия на подчиненных;
- узнаете, как расширите границы сознания руководителей для повышения их эффективности и включенности в изменения и рост;
- узнаете, как ускорить функциональное развитие ключевых компетенций руководителей структурных подразделений;
- обсудите с тренером наиболее сложные ситуации из практики.
Предварительная регистрация обязательна.
Понедельник, 9 января
YouTube для бизнеса
Начало в 14:00
Место проведения: креативное пространство Hub4You, площадь Спортивная 1а (корпус А, 16 этаж, БЦ Гулливер), Киев
Стоимость: от 200 грн
Спикер: Оксана Терехова - автор первого блога русскоязычного YouTube о профессиональной бьюти-индустрии, руководитель агентства видео коммунникаций VCA, спикер международных конгрессов по SMM&Practice Management.
Каждую секунду на YouTube пользователи просматривают около 46 296 видео, а ежедневно - 4 млрд. Не воспользоваться возможностью разместить свой ролик на YouTube - большая ошибка.
На мероприятии спикер расскажет об особенностях размещения видеороликов и возможностях YouTube.
Предварительная регистрация обязательна.
Семинар: обучение персонала в компании
Время проведения: 9-10 января 11:00-18:00
Место проведения: офис европейской бизнес-школы Global Education Business System, БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев
Стоимость: 3300 грн
Спикеры: тренера европейской бизнес-школы Глобал Едьюкейшн Бизнес Систем
Цель семинара:
- связать цели обучения персонала со стратегическими целями компании;
- сформировать понятие системного подхода к обучению персонала;
- передать технологию построения системы корпоративного обучения;
- практически отработать предложенную методику;
- познакомить с методами оценки экономической эффективности обучения;
- передать технологию построения учебного центра компании.
Предварительная регистрация обязательна.
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