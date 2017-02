Отдых с умом: мероприятия для интересных выходных

События 4 - 5 февраля о ключевых направлениях в работе над брендом в цифровую эру и не только

Суббота, 4 февраля

Конференция: Digital Brand Coupage

Начало в 09:00

Место проведения: Opera Hotel, ул. Богдана Хмельницкого 53, Киев

Спикер: Алексей Филановский - маркетинг-директор компании EVO COMPANY, Янина Бадах - маркетинг-директор в компании в BD HOLDING, Роман Тугашев - основатель ULICHNAYA EDA и другие.

Стоимость: 2000 грн

На практической конференции DIGITAL BRAND COUPAGE вы:

- услышите примеры реальных кейсов и успешных стратегий развития брендов;

- определите диджитал основы для всех маркетинговых активностей;

- выработаете ключевые направления в развитии диджитал платформы для управления вашим брендом;

- сможете эффективно планировать разработку контента и коммуникации с клиентами, которые полюбят то, что вы для них делаете.

Кроме этого:

- узнаете о ключевых направлениях в работе над брендом в цифровую эру;

- узнаете, какие данные и опыт необходимы для понимания и работе с аудиторией бренда;

- разберете авторские методики по созданию эффективной платформы на сайтах и в социальных сетях.

Предварительная регистрация обязательна.

Подробности

Курс: Fix your grammar или работа над ошибками

Начало в 16:00

Место проведения: креативное пространствоChasopys EduSpace, ул. Большая Васильковская 30, Киев

Спикер: Александра Птуха - переводчик, преподаватель английского.

Стоимость: 300 грн

Существует живой язык, с помощью которого мы общаемся с иностранцами, используем, путешествуя в других странах, слышим в сериалах. Как ни странно, но он очень отличается от того, котрый мы учили в школе. 90% английского - это Perfect, потому что нас интересует, что именно случилось, а не когда. Даже на украинском языке мы редко говорим "я буду", а говорим "я лечу". I am flying to Paris, not I will fly.

На мероприятии вы сможете разобрать типичные ошибки, которые допускаете в разговорном английском, и, практикуясь, попробуете их устранить. Кроме этого на воркшопе рассмотрят аспекты грамматики, которые часто вызывают сомнения и ошибки. Вы получите простые и понятные объяснения и отработаете материал на ярких примерах. В результате поймете, где и почему ошибаетесь, систематизируете свои знания, попрактикуетесь и проверите себя.

Предварительная регистрация обязательна.

Подробности

Курс: Instagram - продвижение бизнеса

Начало в 10:00

Место проведения: Академия ДТЭК, ул. Жилянская 75 (БЦ Евразия), Киев

Спикер: Елена Ткачук - учредитель Founder Citrine DMA (Украина), CMO Strartups Ocean (USA); Яна Вуева - директор агентства маркетинговых коммуникаций Yummy BTL; Ксения Карпенко - автор бренда одежды LOVE; Кристина Клочай - контент-менеджер, фотограф.

Стоимость: 1000 грн

Рынок меняется, тенденции диктуют нам изменения в подходах и стратегиях. 2017 год, по всем прогнозам, планируется быть более динамичным, чем предыдущий. От бизнеса потребуется гибкость, скорость и высокая адаптивность.

Все большую роль играют компетенции т.н. business intelligence - развитие интеллекта руководителей в бизнесе.

В Украине практически отсутствует системное обучение на позицию "Директор по развитию бизнеса" (Business Development Director), в то время как в развитых экономиках это обязательная должность в компании любого размера. Программа поможет систематизировать знания об этой функции в компании и ее взаимодействии с собственниками.

На восьмичасовой практике вы узнаете, как создать бизнес-аккаунт, собирать подписчиков, работать с лидерами мнений и что такое эстетика мобильной фотографии.

Будет полезно:

- маркетологам, PR- и SMM специалистам;

- копирайтерам, бренд-менеджерам;

- собственникам бизнеса и стартаперам;

- всем, кто интересуется продвижением бизнеса (или личного бренда) в Instagram.

Предварительная регистрация обязательна.

Подробности

Тренинг: человек-бренд. Как стать №1

Начало в 11:00

Место проведения : Торгово-промышленная палата Киева, ул. Б. Хмельницкого 55, 2 этаж ,Киев

Спикер : Наталья Романенко - бизнес-тренер

Стоимость : 1000 грн

На тренинге вы:

- получите подробное практическое руководство к построению персонального бренда;

- составите собственный пошаговый план действий для построения своего бренда;

- узнаете секрет раскрытия внутреннего потенциала для усиления своего бренда;

- определите стратегию самопродвижения и личного приара;

- узнаете какие установки вредят получению прибыли от своего дела;

- научитесь применять на практике конкретные работающие технологии достижения финансового успеха.

Предварительная регистрация обязательна.

Подробности

Воскресенье, 5 февраля

Семинар: YouTube для бизнеса и не только

Начало в 12:00

Место проведения : Hub4you , Спортивная площадь 1, корпус А, БЦ Gulliver, Киев

Спикер : Оксана Терехова - автор первого блога русскоязычного YouTube о профессиональной бьюти-индустрии, руководитель агентства видео коммунникаций VCA .

Стоимость : 250 грн

Ежедневно в YouTube просматривается 4 млрд видео, 46 296 видео просматриваются каждую секунду. Одним из этих роликов может быть видео ваших конкурентов, а может быть и ваше.

На мероприятии спикер рассмотри т и расскажет о возможност ях YouTube для продвижения вашего бренда и бизнеса.

Предварительная регистрация обязательна.

Подробности

Лекция: тренды в мире визуальной коммуникации

Начало в 16:00

Место проведения: Художественный арсенал, ул. Лаврская 10-12, Киев

Спикеры: представители ведущего института моды и дизайна Istituto Europeo di Design (IED).

Стоимость: бесплатно

На мероприятии лекторы попытаются ответить на следующие вопросы:

- когда искусство вдохновляет моду и дизайн;

- в чем разница между искусством и дизайном и есть ли она вообще;

- откуда черпать вдохновение;

- какие тренды в мире визуальной коммуникации.

Предварительная регистрация обязательна.

Подробности