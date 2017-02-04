Отдых с умом: мероприятия для интересных выходных
Суббота, 4 февраля
Конференция: Digital Brand Coupage
Начало в 09:00
Место проведения: Opera Hotel, ул. Богдана Хмельницкого 53, Киев
Спикер: Алексей Филановский - маркетинг-директор компании EVO COMPANY, Янина Бадах - маркетинг-директор в компании в BD HOLDING, Роман Тугашев - основатель ULICHNAYA EDA и другие.
Стоимость: 2000 грн
На практической конференции DIGITAL BRAND COUPAGE вы:
- услышите примеры реальных кейсов и успешных стратегий развития брендов;
- определите диджитал основы для всех маркетинговых активностей;
- выработаете ключевые направления в развитии диджитал платформы для управления вашим брендом;
- сможете эффективно планировать разработку контента и коммуникации с клиентами, которые полюбят то, что вы для них делаете.
Кроме этого:
- узнаете о ключевых направлениях в работе над брендом в цифровую эру;
- узнаете, какие данные и опыт необходимы для понимания и работе с аудиторией бренда;
- разберете авторские методики по созданию эффективной платформы на сайтах и в социальных сетях.
Предварительная регистрация обязательна.
Курс: Fix your grammar или работа над ошибками
Начало в 16:00
Место проведения: креативное пространствоChasopys EduSpace, ул. Большая Васильковская 30, Киев
Спикер: Александра Птуха - переводчик, преподаватель английского.
Стоимость: 300 грн
Существует живой язык, с помощью которого мы общаемся с иностранцами, используем, путешествуя в других странах, слышим в сериалах. Как ни странно, но он очень отличается от того, котрый мы учили в школе. 90% английского - это Perfect, потому что нас интересует, что именно случилось, а не когда. Даже на украинском языке мы редко говорим "я буду", а говорим "я лечу". I am flying to Paris, not I will fly.
На мероприятии вы сможете разобрать типичные ошибки, которые допускаете в разговорном английском, и, практикуясь, попробуете их устранить. Кроме этого на воркшопе рассмотрят аспекты грамматики, которые часто вызывают сомнения и ошибки. Вы получите простые и понятные объяснения и отработаете материал на ярких примерах. В результате поймете, где и почему ошибаетесь, систематизируете свои знания, попрактикуетесь и проверите себя.
Предварительная регистрация обязательна.
Курс: Instagram - продвижение бизнеса
Начало в 10:00
Место проведения: Академия ДТЭК, ул. Жилянская 75 (БЦ Евразия), Киев
Спикер: Елена Ткачук - учредитель Founder Citrine DMA (Украина), CMO Strartups Ocean (USA); Яна Вуева - директор агентства маркетинговых коммуникаций Yummy BTL; Ксения Карпенко - автор бренда одежды LOVE; Кристина Клочай - контент-менеджер, фотограф.
Стоимость: 1000 грн
Рынок меняется, тенденции диктуют нам изменения в подходах и стратегиях. 2017 год, по всем прогнозам, планируется быть более динамичным, чем предыдущий. От бизнеса потребуется гибкость, скорость и высокая адаптивность.
Все большую роль играют компетенции т.н. business intelligence - развитие интеллекта руководителей в бизнесе.
В Украине практически отсутствует системное обучение на позицию "Директор по развитию бизнеса" (Business Development Director), в то время как в развитых экономиках это обязательная должность в компании любого размера. Программа поможет систематизировать знания об этой функции в компании и ее взаимодействии с собственниками.
На восьмичасовой практике вы узнаете, как создать бизнес-аккаунт, собирать подписчиков, работать с лидерами мнений и что такое эстетика мобильной фотографии.
Будет полезно:
- маркетологам, PR- и SMM специалистам;
- копирайтерам, бренд-менеджерам;
- собственникам бизнеса и стартаперам;
- всем, кто интересуется продвижением бизнеса (или личного бренда) в Instagram.
Предварительная регистрация обязательна.
Тренинг: человек-бренд. Как стать №1
Начало в 11:00
Место проведения: Торгово-промышленная палата Киева, ул. Б. Хмельницкого 55, 2 этаж,Киев
Спикер: Наталья Романенко - бизнес-тренер
Стоимость: 1000 грн
На тренинге вы:
- получите подробное практическое руководство к построению персонального бренда;
- составите собственный пошаговый план действий для построения своего бренда;
- узнаете секрет раскрытия внутреннего потенциала для усиления своего бренда;
- определите стратегию самопродвижения и личного приара;
- узнаете какие установки вредят получению прибыли от своего дела;
- научитесь применять на практике конкретные работающие технологии достижения финансового успеха.
Предварительная регистрация обязательна.
Воскресенье, 5 февраля
Семинар: YouTube для бизнеса и не только
Начало в 12:00
Место проведения: Hub4you,Спортивная площадь 1, корпус А, БЦ Gulliver, Киев
Спикер: Оксана Терехова - автор первого блога русскоязычного YouTube о профессиональной бьюти-индустрии,руководитель агентства видео коммунникаций VCA.
Стоимость: 250 грн
Ежедневно в YouTube просматривается 4 млрд видео, 46 296 видео просматриваются каждую секунду. Одним из этих роликов может быть видео ваших конкурентов, а может быть и ваше.
На мероприятии спикер рассмотрит и расскажет о возможностях YouTube для продвижения вашего бренда и бизнеса.
Предварительная регистрация обязательна.
Лекция: тренды в мире визуальной коммуникации
Начало в 16:00
Место проведения: Художественный арсенал, ул. Лаврская 10-12, Киев
Спикеры: представители ведущего института моды и дизайна Istituto Europeo di Design (IED).
Стоимость: бесплатно
На мероприятии лекторы попытаются ответить на следующие вопросы:
- когда искусство вдохновляет моду и дизайн;
- в чем разница между искусством и дизайном и есть ли она вообще;
- откуда черпать вдохновение;
- какие тренды в мире визуальной коммуникации.
Предварительная регистрация обязательна.
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