Шесть качеств для идеального резюме

Никак не устроитесь на работу мечты? Существует шесть золотых качеств будущего сотрудника, которые важны современному работодателю

Почтовые ящики HR-специалистов бывают завалены однотипными резюме, из которых крайне сложно выбрать достойного кандидата. Каждому соискателю важно понимать, как грамотно и в лучшей форме раскрыть свои достоинства. А эйчарам и руководителям компаний - отобрать для своей команды лучшие кадры. Хороших кандидатов много. Какие качества ценят современные работодатели?

Итак, шесть золотых качеств лучших специалистов.

Соответствие корпоративной культуре

Согласно последнему отчету GMAC - Совета по приему студентов на магистерские программы в сфере управления - рекрутеры теперь обращают пристальное внимание на то, как соискатель впишется в сложившуюся корпоративную культуру. Большинство респондентов вынесли этот пункт на первое место в списке приоритетов.

На практике соответствие корпоративной культуре зависит от личностных качеств, целей и миссии самого человека: насколько они совпадают с ценностями и миссией компании. Этот пункт в чем-то похож на традиционное "почему вы хотите у нас работать?". Отличие в том, что раньше подобный вопрос задавали в конце собеседования, и только как дополнительный пункт. Он мог дать кандидату пару бонусных очков, только и всего. В нынешних реалиях ответ на такой вопрос может определить выбор будущего сотрудника.

Это касается не только крупных корпораций. Для компаний с небольшим штатом корпоративная культура тоже актуальна.

Опыт важнее образования

Современное резюме обязательно должно быть составлено в актуальном формате: от настоящего момента к прошлому. В интернете все еще встречается много старых шаблонов, которые предполагали прямой хронологический порядок данных. Но такой подход давно устарел.

Когда-то сотрудники кадровых служб предпочитали проходить с соискателем всю его биографию: от образования - через весь опыт работы - к текущей позиции. Сегодня HR-специалист хочет видеть сначала ваш последний опыт работы, далее - карьерный рост в обратном порядке, и только в самом конце этого списка стоит указывать образование.

Даже если соискатель учился в престижном ВУЗе и ему хочется акцентировать на этом внимание, лучше придерживаться общепринятого формата. Например, по результатам исследования российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и исследовательской организации Левада-Центр, многие российские работодатели вовсе не обращают внимание на уровень учебного заведения, академическую успеваемость и наличие диплома в целом. Ситуация на всем постсоветском пространстве такая же. Но и в тех случаях, когда речь идет о вакансии в европейской или другой зарубежной компании, лучше указать образование после опыта - даже если вы окончили Гарвард.

Подтвержденное умение достигать результатов

Мир становится все более технологичным, и многие профессии сегодня требуют сложных и комплексных навыков. Одновременно упрощается доступ к знаниям. На рынке труда много соискателей, которые освоили ту или иную технологию, но не научились применять ее на практике.

Раньше можно было просто перечислить в резюме знания, навыки и компетенции, дополнительно указав свой уровень по каждому пункту. Теперь этого мало. Важно указывать, как и для чего вы пользуетесь упомянутым инструментом, какие проблемы решаете с его помощью. И не забудьте привести конкретные кейсы из личного опыта.

Например, если человек подает заявку на позицию дизайнера, строчка "пользователь Adobe Photoshop, 5 лет" ничего не скажет о конкретных навыках. Возможно, под этим скрывается умение кадрировать изображение, перевести в черно-белый режим и немного подретушировать фото для Facebook. Поэтому без ссылки на примеры в портфолио не обойтись.

Если соискатель претендует на менеджерскую должность, у него тоже должны быть подтвержденные результаты. В таком случае эту роль могут выполнять, к примеру, рекомендательные письма от бывших руководителей и партнеров.

Коммуникативные и лидерские качества

По результатам исследования The Bloomberg Job Skills Report 2016, коммуникативные и лидерские качества - в категории наиболее желанных и наименее распространенных. На самом деле эти качества часто встречаются в резюме, однако далеко не всегда у них есть хоть какое-то подтверждение.

Навыки управления людьми оказались горячо востребованными даже в такой "завязанной" на технологиях отрасли как машиностроение. Авторы EEF (Engineering Employers' Federation) Skills Report 2016 включили их в число наиболее приоритетных.

Мало быть просто менеджером. В число качеств, которые набирают значимость в глазах HR-специалистов, попали такие необычные пункты как эмоциональный интеллект и ориентация на обслуживание. Об этом свидетельствует отчет The Future of Jobs Всемирного экономического форума в Давосе за 2016 год.

Мультизадачность и креативность в решении проблем

В список качеств будущего попали также способность к одновременной работе над несколькими задачами и гибкость мышления. Среди других важное место занимает комплексное решение сложных проблем.

Специалисты с такими качествами особенно ценны для стартапов с небольшим штатом. Чтобы команда могла решать сложные задачи и масштабировать проект, каждый ее участник должен делать чуть больше, чем предполагает стандартный список обязанностей на позиции. Идеальным кандидатом в таком случае считается T-shape специалист - тот, кто не только обладает глубокими познаниями в своей основной сфере, но и немного разбирается в смежных отраслях.

Этот пункт многим сложно отобразить в резюме, так же, как HR-специалистам может быть сложно сходу распознать данные качества. В пользу креативности, мультизадачности и комплексного подхода может говорить широкий список обязанностей и полномочий. Не стоит расписывать в CV каждую ситуацию, с которой справился соискатель на прошлом месте работы. Но если вы находитесь на месте кандидата, можно заготовить подобную историю для интервью и использовать ее при случае. При поиске нового сотрудника в собственную команду стоит задать наводящие вопросы, которые помогут выявить весь спектр способностей специалиста.

Ссылки и краткость - два кита хорошего резюме

Данный пункт больше касается соискателей. Мы живем в цифровом мире, и часто доказательства компетенции или показатели результативности соискателя можно увидеть онлайн. Описывая свой опыт, постарайтесь указать линки на те проекты, которыми вы гордитесь. Если у вас есть аккаунт на профильном ресурсе, можно добавить и эту ссылку. Например, разработчику стоит поделиться примером кода на GitHub, а дизайнеру - добавить линк на Behance. Если вы ведете блог, который касается профессиональной деятельности, или посвящаете этому много публикаций на личной странице в Facebook, можно указать и эту ссылку. А вот ссылаться на инстраграм с едой и котиками - лишнее в большинстве случаев.

Кирилл Бигай, сооснователь и СЕО онлайн-маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com

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