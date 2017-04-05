Как найти свою миссию. Семь советов от Виктора Иванчика

Основатель агропромышленной компании Астарта о "черных лебедях", антихрупкости и о том, как важно в любых обстоятельствах оставаться человеком

Виктор Иванчик - гендиректор и собственник агрокомпании Астарта - крупнейшего производителя сахара в Украине. LIGA.net публикует отрывки, которые не вошли в большое интервью бизнесмена, но, по нашему мнению, могут быть интересны читателю. Иванчик рассуждает о принципах развития общества и бизнеса в Украине, воспитании антихрупкости и важности формирования лидерских качеств со школьной скамьи.

О том, как человеку оставаться человеком

Недавно мне подарили книгу австрийского философа и психолога Виктора Франкла "Человек в поисках смысла". Он написал ее после заключения в нацистских концентрационных лагерях с 1942 по 1945 год. В этот период Франкл часто был на волосок от смерти. В своей книге он размышляет, в чем смысл человеческой жизни. Он считает, что у каждого из нас всегда есть возможность выбора, даже если мы живем в мире абсолютного бесправия, - и она заключается в праве на личное мнение о происходящем вокруг. Если это отношение основано на правильных жизненных ценностях, то, что бы ни случилось, можно всегда остаться человеком. Это касается каждого из нас. Ведь никто не может предугадать, в каких условиях будет жить.

О "черных лебедях" и воспитании антихрупкости

Известный ученый Нассим Талеб в своей книге "Антихрупкость" утверждает, что никто не может предугадать появление "черного лебедя" (непредсказуемые события, в результате которых кардинально меняется жизнь людей, направления развития стран, мировой экономики, а иногда и ход всей истории. - Ред.). Мы должны быть постоянно готовы к тому, что неожиданность может приключиться с кем угодно и где угодно. Поэтому очень важно воспитывать в себе "антихрупкость" к таким вызовам жизни. Это условие выживания каждого человека, общества, компании. Ведь прохождение сложных этапов - необходимое условие роста.

Вообще, я уверен, что смысл жизни каждого человека - пройти достойно уготовленные ему испытания, найти свою миссию. А это возможно только в том случае, если вы руководствуетесь морально-нравственными законами и ориентируетесь на созидание.



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О книгах и литературе

Я много и с интересом читаю различные источники: как бизнес-, так и духовную литературу. Кроме этого, часто делюсь интересными находками. Мне очень импонирует, когда кто-то находит что-то новое и интересное и старается об этом рассказать. Такая практика есть в нашей компании.

О развитии общества и государства

Принципа "оставаться человеком" стоит придерживаться не только людям, но и компаниям, обществам, да и целым странам. Сегодня как никогда актуален принцип win-win (выигрыш - выигрыш. - Ред.). Мы должны понимать, что рано или поздно наше правильное отношение к окружающему миру вернется к нам сторицей. Если общество (компания, страна) будет построено на таких принципах, я более чем уверен, что развитие нам обеспечено. Самый главный плюс в таком случае - проходя испытания одно за другим, мы становимся только сильнее.



О связи социальных инициатив и бизнеса

В последнее время меня очень привлекает развитие социально направленных проектов в Украине: в области общественного питания, медицины, образования. На данный момент я лично помогаю развивать проект сети заведений здорового питания. Развитие других направлений пока только в планах.

Об украинском образовании

Украинское образование нуждается в серьезной реорганизации. Если говорить о мировом опыте, меня очень привлекает одна из моделей образования в Оксфордском университете. В 2013 году я принимал участие в ежегодном собрании студентов, которых поддерживает частный фонд Родса (Rhodes Foundation) и который существует уже больше ста лет. Его реципиентами были Нельсон Мандела, Билл Клинтон и другие известные политики. Программа направлена на то, чтобы растить настоящих мировых лидеров, которые проявляют задатки управленцев еще с детства.



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Как оказалось, такие дети выделяются на фоне сверстников еще в школе. Любой американский ребенок, который показал выдающийся результат на уровне своего штата, например, выиграл в олимпиаде или другом конкурсе, - может подать документы на соискание стипендии Фонда. Если он ее выигрывает, то зачисляется в Оксфордский университет и продолжает совершенствовать свои лидерские качества. Получив образование, он имеет все шансы реализовать себя не только в США, но и в любой другой стране, продвигая общечеловеческие гуманные ценности, которые он впитал во время учебы.

О компетентности своих сотрудников и подборе персонала

В наше время важно уметь подбирать сотрудников не только по накопленным навыкам и знаниям, но и по потенциалу. Если человек хочет раскрывать и совершенствовать свои таланты, мы всегда рады таким сотрудникам.

У каждого из нас есть определенные способности. Но не все их вовремя распознают и развивают. Никто не сможет вас заставить, если вы этого сами не захотите. Ставьте перед собой большие цели - и вы будете удивлены, как многого можно добиться!

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