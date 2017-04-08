Бизнес без границ. Синергия открытости, которую мы упускаем
Президент Шведского института менеджмента, генеральный директор компании AVTECH AERO Кристер Ферлинг более 30 лет преподает корпоративное управление владельцам компаний. LIGA.net побеседовала с ним об отличиях в украинских и западных стандартах ведения бизнеса. В конспекте беседы мы постарались выделить основные проблемы, которые мешают украинским предпринимателям развиваться и выйти за привычные рамки.
Сила украинского бизнеса. Кто выживет?
Я верю, что Украину ждет хорошее, но турбулентное будущее. Одно из главных ваших преимуществ - люди готовы конкурировать. Украинским компаниям ничего не дается легко, но это плюс для психологии бизнесмена. Есть страны, которые выглядят привилегированно, у них есть ресурсы, обеспечивающие населению высокий стандарт жизни. Проблема в том, что если ты получаешь блага более-менее бесплатно, ты должен искусственно обеспечить себе сильное развитие. Если посмотреть на Японию, Германию, большинство современных экономически развитых стран росли, не имея ничего, что досталось бесплатно. Это хорошая предпосылка и для Украины. Важно поддержать сферы, на которые потом будет опираться экономика страны. Как это сделать? Дать людям возможность конкурировать. Все просто - чем больше конкуренции в бизнесе, тем сильнее растет рынок. Я долго работал в Беларуси и могу сравнивать. Там люди и компании не привыкли конкурировать. И это проблема страны.
Слабость украинского бизнеса или постсоветский способ мышления
Проблема в том, что структура есть, а вот нужной ментальности пока нет. В Украине многие компании проактивны, они готовы конкурировать качеством своих товаров, но если взглянуть на их принципы менеджмента - они еще слабые конкуренты для европейского рынка. Хорошая новость в том, что многое у вас сегодня зависит от капитала иностранных инвесторов. А они будут требовать изменений.
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Важная вещь, над которой стоит работать украинским бизнесменам, - открытость. Я работал в Украине с владельцами и топ-менеджерами разных компаний. Когда я только приехал, то заметил, насколько люди открыты, если говорить о личном общении - о вечеринках, например. И насколько они закрыты в бизнесе. Я имею в виду вдумчивую интеллектуальную открытость, а не эмоции. Если вы хотите развить компанию, вы должны уметь делиться задумками. Если у меня есть хорошая идея, и у вас одна, и мы открыты - у нас уже две хорошие идеи у каждого. Сейчас постсоветская культура в Украине не подразумевает открытого обсуждения собственных идей. Я считаю, нужно больше программ, которые будут стимулировать людей делиться концепциями друг с другом.
Выигрышная модель управления бизнесом для Украины
Большинство компаний выглядят так: владельцы (в Швеции в 98% случаев их несколько, а не один) выбирают совет директоров, который, в свою очередь, определяет исполнительного директора. Он подбирает управляющую команду. Такие компании разделяют ответственность. У них много мотивов для развития. В компаниях, где один человек занимает несколько позиций, развитие происходит в 16 раз медленнее. Таких в Украине очень много. Демократическая децентрализованная система управления ведет к развитию и возможности конкурировать на высоком международном уровне. Делегирование - единственный способ гармоничного развития компании. Если мы разделяем возможности с другими, с ответственными профессионалами, развитие будет происходить в разы быстрее.
Стратегии бизнеса
Я видел только три стратегии в мировом бизнесе. Первая касается семейных компаний. Прибыль в них очень важна. Деньги нужны, чтобы выжить. Эффективность или рост не так важны, большее значение имеет удовольствие, получаемое от работы. Таких компаний много. В них приятно работать, но развития как такового тут не происходит.
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Следующая стратегия - модель нового поколения. Это стартапы. Мы с другом запускаем свой бизнес, он очень быстро "выстреливает" и мы продаем его выгодно, в высшей точке развития. Для Украины это захватывающая и перспективная модель. Такие компании хотят купить и в США, и в Канаде, и в Европе.
Последний тип - крупный бизнес. Известные бизнес-империи. Такие обычно поглощают предыдущий тип компаний - и это хорошо, потому что перед молодыми людьми открываются новые возможности. Это хороший способ многому научиться и заработать на следующий шаг в своей карьере.
Ура, сегодня понедельник
Я работал во всех уголках земли и сделал такой вывод. Если вы дадите людям возможность - они будут расти и развиваться как профессионалы. При условии, что они достигли определенного уровня комфортной жизни. Когда я начинал программы по управлению в Швеции, директора крупных компаний думали только о том, как улучшить производство. Я говорю сейчас о 1960-1970-х годах. Через 10 лет главным вопросом стало как продавать. Сегодня мне задают другой вопрос: "Крис, как мне управлять и вести за собой людей?".
Один мой знакомый попросил меня помочь ему сделать так, чтобы его сотрудники говорили: "Ура, сегодня понедельник!". Эту задачу можно решить. И начинать нужно со свободы и ощущения сотрудником своей значимости - что именно он имеет влияние на глобальные процессы в компании. Если человек уверен в себе, он начинает открыто говорить с другими людьми. А Украине очень не хватает уверенных в себе людей, которые свободны настолько, что готовы делиться своими идеями с другими.
Как развивать сотрудников компании
Я сейчас сильно упрощаю, но существуют два основных способа изменений компаний или страны. Первый - кризис и банкротство, когда люди растерянны. Они ждут, что их кто-то спасет, а вокруг хаос. Второй - образование и обучение. Этот путь длиннее, но без таких значительных потерь, как первый. Необходимо стимулировать соответствующее обучение людей. Неважно - в университетах, на тренингах или внутри компаний. Это тот путь, на который должна ориентироваться Украина. Большая проблема страны - в нехватке компетентности. Одно из решений - стимулировать развитие обучения. Вы можете направлять сотрудников на важные международные тренинги. Когда они возвращаются, эффективность всей организации растет.
Ресурсы, которые изменят способ мышления людей в бизнесе
Половину жизни я посвятил развитию в академической стезе. Но я всегда говорю: обучение с помощью чтения - специфический подход. Некоторые люди могут это делать эффективно, но в любом случае нужно соединить книги с личным опытом. Анализируя 7 000 моих слушателей, которым я преподавал, я составил список факторов, которые способствуют успеху в бизнесе, включающий 21 позицию.
Одна из ключевых вещей - задайтесь вопросом, откуда вы черпаете энергию. Большинство бизнесменов черпают ее из общения с другими бизнесменами. Не из науки или собственного внутреннего мира. А от людей иногда из совершенно других индустрий. Выйдя за привычные рамки, можно найти нестандартные идеи для собственной индустрии. К примеру, IKEA нашла свою уникальность. Если вы сможете найти свою, вы пойдете в верном направлении.
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Книги важны, но как вам применить знания? Лучший ответ - из компетенций других людей. Создайте свою сеть, которая сможет помочь развиваться - книги, люди, новости и бизнес-клубы, - все, что поможет вам расти.
Вам важно развить свою компанию, дорасти до работы с серьезными международными клиентами. Вы хотите продавать в Германии? Не бросайтесь сразу искать клиентов, вырастите до того институционального, инновационного и стратегического уровня, чтобы заслуживать сильных и важных клиентов в Германии. Это путь к успеху. Вам может повезти сегодня. Но для дальнейшего развития вам нужна уверенность в собственных силах.
Украинские специалисты за границей. Утечка мозгов - стоит ли этого бояться
В ближайшей перспективе это болезненный процесс, в долгосрочной - это очень хорошо. Потрясающая инвестиция в общество. Люди поработают за рубежом и вернутся в Украину с новыми идеями и новым взглядом на бизнес. Людям надо максимально избавиться от границ как от ограничений рынка. Если мы научимся управлять рисками и турбулентностью отдельных экономик, которые влияют на глобальный капитал, границы не будут иметь смысла. Нехватка компетенций для украинцев может восполниться именно за границей.
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Посмотрите, как это сработало в Польше или странах Балтии. Большинство людей вернулись туда после Великобритании или других европейских стран. Если вы родились в Украине, вы любите эту страну, вы будете хотеть вернуться. В Швеции всегда было много эмигрантов. 50 000 человек из Чили приехали в Швецию, работали у нас, учили шведский - и потом половина из них вернулась домой. Конечно, не все, но те, кто сделал это, приехали с новым взглядом, новыми идеями. Безусловно, это зависит от бизнес-климата в стране. Но я надеюсь, что Украина сделает необходимые шаги для его улучшения.
Татьяна Буденко
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