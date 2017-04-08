Бизнес без границ. Синергия открытости, которую мы упускаем

Почему принципы управления бизнесом важны не меньше, чем качество товара, который вы производите

Президент Шведского института менеджмента, генеральный директор компании AVTECH AERO Кристер Ферлинг более 30 лет преподает корпоративное управление владельцам компаний. LIGA.net побеседовала с ним об отличиях в украинских и западных стандартах ведения бизнеса. В конспекте беседы мы постарались выделить основные проблемы, которые мешают украинским предпринимателям развиваться и выйти за привычные рамки.

Сила украинского бизнеса. Кто выживет?

Я верю, что Украину ждет хорошее, но турбулентное будущее. Одно из главных ваших преимуществ - люди готовы конкурировать. Украинским компаниям ничего не дается легко, но это плюс для психологии бизнесмена. Есть страны, которые выглядят привилегированно, у них есть ресурсы, обеспечивающие населению высокий стандарт жизни. Проблема в том, что если ты получаешь блага более-менее бесплатно, ты должен искусственно обеспечить себе сильное развитие. Если посмотреть на Японию, Германию, большинство современных экономически развитых стран росли, не имея ничего, что досталось бесплатно. Это хорошая предпосылка и для Украины. Важно поддержать сферы, на которые потом будет опираться экономика страны. Как это сделать? Дать людям возможность конкурировать. Все просто - чем больше конкуренции в бизнесе, тем сильнее растет рынок. Я долго работал в Беларуси и могу сравнивать. Там люди и компании не привыкли конкурировать. И это проблема страны.

Украинским компаниям ничего не дается легко, но это плюс для психологии бизнесмена

Конкуренция - самая важная вещь, которая сейчас развивается в Украине. Конечно, впереди еще долгий путь, это не автоматический процесс. Нужно много времени, чтобы честная конкуренция стала основой рынка, как в Европе. Но процесс идет, и я думаю, что он будет двигаться быстрее, чем мы ожидаем. Когда я впервые оказался в Восточной Европе 10 лет назад, я спрашивал у людей, сколько у них конкурентов. Ответ был 1-2. Сейчас в Украине этот показатель значительно вырос.

Слабость украинского бизнеса или постсоветский способ мышления

Проблема в том, что структура есть, а вот нужной ментальности пока нет. В Украине многие компании проактивны, они готовы конкурировать качеством своих товаров, но если взглянуть на их принципы менеджмента - они еще слабые конкуренты для европейского рынка. Хорошая новость в том, что многое у вас сегодня зависит от капитала иностранных инвесторов. А они будут требовать изменений.



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Важная вещь, над которой стоит работать украинским бизнесменам, - открытость. Я работал в Украине с владельцами и топ-менеджерами разных компаний. Когда я только приехал, то заметил, насколько люди открыты, если говорить о личном общении - о вечеринках, например. И насколько они закрыты в бизнесе. Я имею в виду вдумчивую интеллектуальную открытость, а не эмоции. Если вы хотите развить компанию, вы должны уметь делиться задумками. Если у меня есть хорошая идея, и у вас одна, и мы открыты - у нас уже две хорошие идеи у каждого. Сейчас постсоветская культура в Украине не подразумевает открытого обсуждения собственных идей. Я считаю, нужно больше программ, которые будут стимулировать людей делиться концепциями друг с другом.

Выигрышная модель управления бизнесом для Украины

Большинство компаний выглядят так: владельцы (в Швеции в 98% случаев их несколько, а не один) выбирают совет директоров, который, в свою очередь, определяет исполнительного директора. Он подбирает управляющую команду. Такие компании разделяют ответственность. У них много мотивов для развития. В компаниях, где один человек занимает несколько позиций, развитие происходит в 16 раз медленнее. Таких в Украине очень много. Демократическая децентрализованная система управления ведет к развитию и возможности конкурировать на высоком международном уровне. Делегирование - единственный способ гармоничного развития компании. Если мы разделяем возможности с другими, с ответственными профессионалами, развитие будет происходить в разы быстрее.



Стратегии бизнеса

Я видел только три стратегии в мировом бизнесе. Первая касается семейных компаний. Прибыль в них очень важна. Деньги нужны, чтобы выжить. Эффективность или рост не так важны, большее значение имеет удовольствие, получаемое от работы. Таких компаний много. В них приятно работать, но развития как такового тут не происходит.



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Следующая стратегия - модель нового поколения. Это стартапы. Мы с другом запускаем свой бизнес, он очень быстро "выстреливает" и мы продаем его выгодно, в высшей точке развития. Для Украины это захватывающая и перспективная модель. Такие компании хотят купить и в США, и в Канаде, и в Европе.

Последний тип - крупный бизнес. Известные бизнес-империи. Такие обычно поглощают предыдущий тип компаний - и это хорошо, потому что перед молодыми людьми открываются новые возможности. Это хороший способ многому научиться и заработать на следующий шаг в своей карьере.

Ура, сегодня понедельник

Я работал во всех уголках земли и сделал такой вывод. Если вы дадите людям возможность - они будут расти и развиваться как профессионалы. При условии, что они достигли определенного уровня комфортной жизни. Когда я начинал программы по управлению в Швеции, директора крупных компаний думали только о том, как улучшить производство. Я говорю сейчас о 1960-1970-х годах. Через 10 лет главным вопросом стало как продавать. Сегодня мне задают другой вопрос: "Крис, как мне управлять и вести за собой людей?".



Один мой знакомый попросил меня помочь ему сделать так, чтобы его сотрудники говорили: "Ура, сегодня понедельник!". Эту задачу можно решить. И начинать нужно со свободы и ощущения сотрудником своей значимости - что именно он имеет влияние на глобальные процессы в компании. Если человек уверен в себе, он начинает открыто говорить с другими людьми. А Украине очень не хватает уверенных в себе людей, которые свободны настолько, что готовы делиться своими идеями с другими.

Как развивать сотрудников компании

Я сейчас сильно упрощаю, но существуют два основных способа изменений компаний или страны. Первый - кризис и банкротство, когда люди растерянны. Они ждут, что их кто-то спасет, а вокруг хаос. Второй - образование и обучение. Этот путь длиннее, но без таких значительных потерь, как первый. Необходимо стимулировать соответствующее обучение людей. Неважно - в университетах, на тренингах или внутри компаний. Это тот путь, на который должна ориентироваться Украина. Большая проблема страны - в нехватке компетентности. Одно из решений - стимулировать развитие обучения. Вы можете направлять сотрудников на важные международные тренинги. Когда они возвращаются, эффективность всей организации растет.



Если вы хотите развить компанию, вы должны уметь делиться задумками. Если у меня есть хорошая идея, и у вас одна, и мы открыты - у нас уже две хорошие идеи у каждого. Сейчас постсоветская культура в Украине не подразумевает открытое обсуждение собственных идей

Ресурсы, которые изменят способ мышления людей в бизнесе

Половину жизни я посвятил развитию в академической стезе. Но я всегда говорю: обучение с помощью чтения - специфический подход. Некоторые люди могут это делать эффективно, но в любом случае нужно соединить книги с личным опытом. Анализируя 7 000 моих слушателей, которым я преподавал, я составил список факторов, которые способствуют успеху в бизнесе, включающий 21 позицию.

Одна из ключевых вещей - задайтесь вопросом, откуда вы черпаете энергию. Большинство бизнесменов черпают ее из общения с другими бизнесменами. Не из науки или собственного внутреннего мира. А от людей иногда из совершенно других индустрий. Выйдя за привычные рамки, можно найти нестандартные идеи для собственной индустрии. К примеру, IKEA нашла свою уникальность. Если вы сможете найти свою, вы пойдете в верном направлении.

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Книги важны, но как вам применить знания? Лучший ответ - из компетенций других людей. Создайте свою сеть, которая сможет помочь развиваться - книги, люди, новости и бизнес-клубы, - все, что поможет вам расти.

Вам важно развить свою компанию, дорасти до работы с серьезными международными клиентами. Вы хотите продавать в Германии? Не бросайтесь сразу искать клиентов, вырастите до того институционального, инновационного и стратегического уровня, чтобы заслуживать сильных и важных клиентов в Германии. Это путь к успеху. Вам может повезти сегодня. Но для дальнейшего развития вам нужна уверенность в собственных силах.



Мы можем учиться на опыте Германии или Франции, но ключевой момент - понимать, как это применить для собственного бизнеса: "украсть" - приспособить - развить. Приблизительно такая схема действий нужна тут

Украинские специалисты за границей. Утечка мозгов - стоит ли этого бояться

В ближайшей перспективе это болезненный процесс, в долгосрочной - это очень хорошо. Потрясающая инвестиция в общество. Люди поработают за рубежом и вернутся в Украину с новыми идеями и новым взглядом на бизнес. Людям надо максимально избавиться от границ как от ограничений рынка. Если мы научимся управлять рисками и турбулентностью отдельных экономик, которые влияют на глобальный капитал, границы не будут иметь смысла. Нехватка компетенций для украинцев может восполниться именно за границей.



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Посмотрите, как это сработало в Польше или странах Балтии. Большинство людей вернулись туда после Великобритании или других европейских стран. Если вы родились в Украине, вы любите эту страну, вы будете хотеть вернуться. В Швеции всегда было много эмигрантов. 50 000 человек из Чили приехали в Швецию, работали у нас, учили шведский - и потом половина из них вернулась домой. Конечно, не все, но те, кто сделал это, приехали с новым взглядом, новыми идеями. Безусловно, это зависит от бизнес-климата в стране. Но я надеюсь, что Украина сделает необходимые шаги для его улучшения.



Татьяна Буденко



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