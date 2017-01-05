Не остаться за бортом. Чему стоит учиться в 2017 году

Топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники рассказывают, какие навыки и знания пригодятся в ближайшем будущем

Мы живем во времена развивающихся технологий, постоянно трансформирующейся внешней среды, информационных войн, геополитических изменений, открытых границ и возможностей. В таком сложном, но интересном современном мире человек должен уметь не только приспосабливаться к переменам, но и оперативно развивать навыки, которые сможет использовать и монетизировать в будущем. Сейчас каждый без проблем может выбрать, на кого учиться, чем заниматься и как развиваться. Главное - не лениться. Иначе вы рискуете остаться за бортом современного Ноева ковчега.

ЛІГА.net спросила у топ-менеджеров крупнейших украинских компаний и представителей госструктур, чему стоит учиться и какие навыки развивать в 2017 году.

Вячеслав Москалевский, президент кондитерской корпорации Roshen

Много людей хотят продолжить то, чего уже нет. Живут прошлым. А нужно смотреть в будущее. Жизнь меняется, и мы также должны меняться.







Михаил Меркулов, генеральный директор девелоперской компании Arricano Real Estate PLC

В 2017 году стоит учиться тому, что невозможное возможно. Выборы Трампа - тому пример. Технологии меняют мир, поэтому важно уметь фокусироваться и не пропускать значимые для своей отрасли технологии. 2016 год показал, что при любой ситуации на рынке можно расти.

Стремление быть готовым действовать и умение находить путь развития в нестабильной ситуации всегда актуальны. Важно внимательнее относиться к на первый взгляд очевидным вещам. Например, к осознанию того, что самого большого успеха достигаешь, когда работаешь в команде. Например, когда девелопер и арендатор объединяются для завоевание сердца и кошелька гостя торгово-развлекательного центра, от такого объединения усилий выигрывают все: арендатор, арендодатель и посетитель. Или когда участники рынка играют не друг против друга, а за развитие рынка, может получиться виток развития совершенно иного масштаба.

Если в твои планы входит развитие, важно учиться сотрудничеству и сотворчеству. Очень важно вкладывать в совершенствование персонала компании. От этого зависит успех вашего бизнеса. А еще стоит учиться учиться.

Анатолий Юркевич, владелец группы компании Милкиленд

Не только в 2017 году, а вообще важно не бояться брать на себя ответственность и рисковать.





Василий Хмельницкий, предприниматель, основатель K.Fund

IT и высокие технологии, точные и естественные науки - это знания и навыки, которые будут всегда востребованны. Но учеба - это не только получение знаний. Жизнь меняется очень быстро. Что-то устаревает, что-то новое появляется. Многие профессии, актуальные сейчас, могут просто исчезнуть лет через 10-15. К этому надо быть готовыми.

Нужно учиться быть восприимчивым к новому, готовым к обучению на протяжении всей жизни. Нужно развивать в себе навыки коммуникации с другими людьми, потому что в команде можно достичь лучших результатов, чем в одиночку. Также необходимо учиться обрабатывать очень большие объемы информации - концентрироваться на главном, замечать тенденции, находить самое ценное. И главное, по-моему, это развивать умение оперативно внедрять добытые знания, потому что просто что-то знать и не пользоваться этим - бессмысленно.

Игорь Кушнир, глава правления - президент ХК Киевгорстрой

Век живи, век учись. Полстолетия строй, и все равно не прекращай совершенствоваться.

Думаю, жизнь сама научит нужному. От нас требуется только готовность принимать изменения и гибкость, чтобы быстро ориентироваться в происходящем.

Мое мнение - сегодня нужно всем научиться заниматься своим делом. Не смотреть, что у кого плохо лежит, а делать свое. Тогда каждый будет доволен жизнью и проблем в целом станет меньше. Да, не у всех есть полномочия влиять на уровень жизни страны, экономику и прочее. Но каждый из нас самостоятельно выбирает, быть ли ему счастливым, реализованным и довольным собственной жизнью. Все в голове и зависит только от нас самих.

Максим Нефьодов, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины

Базового образования, каким оно было ранее, уже недостаточно. Технологии меняются очень быстро, важно постоянно учиться новому. Некоторые вещи, такие как знание английского, азы экономической теории и финансов, уже стали обязательным набором, независимо от профессии. Многим сторонникам тотальной "зрады" это бы позволило лучше понять, что на самом деле происходит в стране. Команда ProZorro тоже делает свой вклад в развитие образования и самообразования. Кроме онлайн-курсов на Prometheus в 2017 году у нас стартует очный курс с Киевской школой экономики по закупкам для бизнеса.

Кроме конкретных знаний важно вырабатывать привычку учиться, читать новую деловую литературу, подвергать сомнению старые методы работы. Не менее важно стремиться максимально принимать решения на основе знаний, а не стереотипов, обрывочных слухов "как там в других странах" или, чего хуже, просто иллюзий.

Наполеон говорил, что Бог любит большие батальоны. Так и в любом проекте результат дает команда-звезда, а не сборная звезд. Проектные практики, например, Agile/Scrum, которые раньше применяли только IT-команды, становятся обязательным навыком для проектов и в частном, и в госсекторе.

То же самое касается и общих подходов к работе с персоналом. От "я начальник - ты дурак" к рекрутированию людей умнее себя для движения к глобальной цели. От работы с 9 до 6 к проектной организации и беспрерывному оцениванию работы. От набора просто понравившихся людей к выбору эффективных кандидатов на основе статистики, объективных критериев, коллегиального принятия решений, включая и независимых стейкхолдеров.

Очень важно учиться доверять друг другу. Мы тратим катастрофически много времени на перепалки, даже когда в принципе имеем схожее на 75% видение. Такой кризис доверия и акцент на различиях, а не на объединении мешает нам сделать рывок. У нас одна страна и одна цель. Надо учиться слышать друг друга и оставаться открытыми.

Владимир Авраменко, владелец группы компаний АВК

Прежде всего нужно обладать глубокими навыками и знаниями ведения бизнеса в украинских реалиях. Любить свое дело и верить в то, что ты делаешь.





Михаил Артюхов, управляющий директор компании ARPA Real Estate

Менеджмент управления, финансовая грамотность, правильные коммуникации, социальная ответственность - те области, на которые я бы обратил внимание руководителей разного уровня в 2017 году.

Как правильно выстраивать коммуникации и мотивировать сотрудников, которые в нелегкие для рынка времена дают результаты? Уметь ценить, доверять, мотивировать и поощрять - это сложная задача, которой необходимо учиться.

Финансовая грамотность. Как это ни странно, но многие менеджеры в достаточно крупных проектах не умеют считать деньги. Например, определить прибыльность проекта, какова стоимость денег, капитализация компании и так далее.

Социальная ответственность. Мир настолько хрупкий, а время быстротечно, что очень важно быть социально ответственным. Что касается строительства и недвижимости, то учиться формировать видение будущего - актуальная задача. Где строить, что строить и главное - какое влияние сегодняшняя архитектура и культура строительства будут оказывать на развитие городов и комфортность проживания их жителей в будущем.

Где учиться? Сегодня в Украине на слуху МИМ, KMBS, Львовская бизнес-школа, Эдинбургская бизнес-школа. Они дают хороший уровень знаний. Они формируют сообщество людей из многих отраслей с разным опытом работы. Такое общение дает бесценную синергию. Это то, что нельзя получить через интернет и различного рода узкопрофильные курсы и тренинги.



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