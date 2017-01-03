VIP-библиотека: книги, которые вдохновляли в 2016 году
Чтобы быть успешным, недостаточно родиться под счастливой звездой. Главное - работа над собой и постоянное развитие личностных качеств. Как этого добиться? Один из секретов - хорошая литература.
ЛІГА.net поинтересовалась у представителей украинского бизнеса и госсектора, какие книги их вдохновляли в 2016 году и почему.
Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации президента Украины, экс-гендиректор Microsoft Украина
В течение этого года удалось прочитать много интересных книг. Среди тех, которые вдохновили:
Extreme Ownership: How US NAVY SEALs lead and Win Йоко Виллинга и Лифа Бабина. Книга раскрывает природу лидерства американского спецназа во время войны в Ираке.
Why Nations Fail Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона.Популярная книга, которая в этом году всколыхнула общественность. Один из основных выводов книги - концентрация влияния на экономику в руках узкой правящей элиты в разных государствах приводило к торможению развития этих стран. В ней авторы предлагают интересный ретроспективный анализ этого явления.
The End of Power Мойзеса Наима. Попытка найти ответ на вопрос: что происходит сегодня в мире. Как меняется восприятие власти, получение, содержание и ожидания от власти.
Rumsfeld's Rules Дональда Рамсфельда - старая добрая классика.
Сейчас продолжаю читать шеститомник Воспоминаний Черчилля о Второй Мировой войне. Должен признать, что у многих событий и явлений того времени много общих черт с современными тенденциями.
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины
Первая книга - Tesla, SpaceX и дорога в будущее Илона Маска. Книга о человеке, который умеет мечтать и, что важнее, воплощать свои мечты. Книга о том, что будущее создается уже сегодня, оно движимо гениальной мыслью и не менее гениальным ее воплощением. Я лично верю в электрокары и очень хотел бы увидеть в Украине стремительное развитие современных технологий.
Второе литературное потрясение - "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд. Начал читать в отпуске. Сейчас - в конце третьего тома. Приятно, что многие произведения Айн Рэнд переведены на украинский, читаю именно в украинском переводе. Гениальное произведение, обязательное к прочтению каждым, особенно если человек принимает решения на государственном уровне и несет ответственность за них.
Книга четко и точно структурировала ту картину мира, которая мне лично очень близка и понятна. Если за счет талантливых и умных предлагается подъем тех, кто по праву не заслуживает жить хорошо, то такой сценарий ведет хаосу и упадку всего общества. Только создание ценности, господство разума и справедливости является той основой, на которой может быть построено сильное государство.
Денис Хренов, и.о. генерального директора САН ИнБев Украина
Из книг, прочитанных мной в этом году, я хотел бы порекомендовать три, которые на меня произвели наибольшее впечатление.
Возможно, многие их читали или по крайней мере слышали о них.
"Краткая история времени" Стивена Хокинга. Прямого отношения к бизнесу она не имеет. Вместе с тем эта книга позволяет человеку, далекому от науки, посмотреть на привычные нам вещи немного под другим углом, в том числе и в бизнесе. Эта история еще больше укрепляет в нетерпимости к стереотипам, шаблонам и косности. А еще эта книга содержит множество примеров поистине выдающихся исторических личностей, их достижений и тернистого пути к успеху, из которых есть что почерпнуть лично для себя.
"Террор" Дена Симмонса. Опять же эта книга не о бизнесе, но она будет чрезвычайно полезна тем, кто только начинает свою карьеру или свое дело. Будучи основанной на реальных событиях, эта художественная история очень выразительно раскрывает человеческий характер. Показывается, как он по-разному может проявляться в трудные времена и как это может привести к трагическим ошибкам или, наоборот, - к единственно правильному решению.
"Трилогия Желания" Теодора Драйзера. Эта книга о бизнесе, правда о бизнесе образца XIX века, но я уверен, что любой современный бизнесмен найдет в этом объемном труде что почерпнуть для себя применительно к современному обществу и деловому миру.
Владислав Рашкован, партнер инвестиционной компании SD Capital, экс-заместитель главы Национального банка Украины
В этом году я прочитал достаточно много книг. Послевкусие от слудеющих трех было наиболее сильным и долгим:
"Будущее разума" Митио Каку. Физик по профессии популярно описывает науку о мозге и психике. Автор говорит о зарождающихся технологиях, которые могут дать возможность записывать воспоминания и сны, читать мысли и практиковать телекинез. Моя дочь давно думает, как записывать эмоции из путешествий. Уверен, новые технологии в области интерфейсов, соединяющих компьютер с мозгом, сделают это вскоре возможным. Как? Читайте Митио Каку.
"Думай медленно... Решай быстро" Даниэля Канемана. Психолог Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике в 2002 году за применение психологической методики в экономике, в особенности - при исследовании человеческого фактора и принятия решений в условиях неопределенности. Мы вступаем в мир увеличивающейся неопределенности, поэтому очень важно ознакомиться с идеями этой сложной и долгой книги. В ней автор скрупулёзно объясняет, почему люди делают логические ошибки. Особенно тогда, когда нам надо принимать решения быстро, а принимать их не хочется. Борьба между разумом и интуицией еще никогда не была описана так хорошо.
"Легко не будет" Бена Хоровица. Прочитал в ноябре. До сих пор под впечатлением книги одного из самых опытных и уважаемых предпринимателей Силиконовой долины. Гораздо сильнее произведения Питера Тиля "От нуля к единице". Книга полна юмора о том, как выходить из сложных ситуаций в бизнесе, особенно тогда, когда нет простых решений. Фактически книга о том, как справляться со сложностями, на практике, не в теории. И автор сразу говорит - легко не будет!
Виктория Михайле, председателя правления Альфа-Банка Украина
Уходящий год был очень насыщенным и погружал меня в работу с головой в режиме 24/7.
Поэтому в этом году в основном фокусировалась на чтении периодики, аналитики, публицистики.
На специализированную бизнес-литературу времени не выделяла. От работы помогало отключаться чтение художественной литературы. Я люблю Индию и с удовольствием изучаю культуру этой страны. Свои знания о культуре и людях этой страны я дополнила книгой "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса. Философская и психологическая книга, основанная на жизненных событиях автора. Было очень интересно соотносить их со своим опытом. Это книга, которую надо осознать и почувствовать. А иногда она может подсказать выход из любой жизненной ситуации.
Из любимого и легкого для чтения на ночь дома и на отдыхе перечитала Бориса Акунина. Сплошное удовольствие. И уж точно помогает "отключать мозги" от постоянной операционной загрузки. Но список книг бизнес-направления обязательных к прочтению в следующем году готовлю. Надеюсь, время таки найдется.
Иван Примаченко, сооснователь платформы массовых бесплатных онлайн-курсов Prometheus
"Ренессанс. У истоков современности" профессора Гарвардского университета и лауреата Пулитцеровской премии Стивена Гринблатта. Захватывающее повествование о гуманистах итальянского Ренессанса, которые занимались рискованной "охотой на книжные сокровища": поиском утраченных литературных шедевров Античности во тьме монастырских средневековых библиотек.
История возвращения из тысячелетнего забвения одной из самых влиятельных книг всех времен - "О природе вещей" Тита Лукреция Кара.
"Весь невидимый нам свет" Энтони Дорра - Пулитцеровская премия 2015 года. Книга, которая заставит вас читать взахлеб, отчаянно переживать за главных героев и просыпаться, как в детстве, пораньше, чтобы успеть прочитать еще несколько глав. Книга, написанная столь прекрасным и точным языком, что позволит вам не просто представлять, а оказаться внутри повествования. Исторический роман с одним из самых реалистичных и личностных изображений Второй мировой войны. И, одновременно, лирическая история, граничащая со сказкой.
Лишенное всякого пафоса повествование о борьбе совсем не героических героев с великой тьмой вокруг и внутри них. Team of Rivals Дорис Гудвин - пожалуй, лучшая политическая биография, написанная в последние годы. Полная исторической мудрости, захватывающих характеров и неожиданных поворотов история Авраама Линкольна и трех его выдающихся соперников из Республиканской партии. Придя к власти в момент начала гражданской войны, новый президент США для спасения страны предпринимает неожиданный шаг: приглашает в новое правительство всех своих сильнейших политических противников.
Елена Дунина, Директор DuPontPioneer Украина
Из деловых книг, которые я рекомендую всем читателям, хочу выделить три. Первые две я прочла несколько лет назад и перечитывала даже в 2016, а третья - совершенно новая для меня, которую подарил американский коллега.
"Комплексное адаптивное лидерство: охватывая парадоксы и неопределенность" Ника Оболенского. Оболенский- известный автор ряда книг по лидерству в управлении проектами, сотрудничает с крупнейшими университетами Великобритании, обучает руководителей ведущих мировых компаний и представителей политической элиты. В этой книге он вводит понятие "адаптивное лидерство", которое является движением от олигархического стиля управления к полиархии. Книга помогает понять, как стать настоящими лидерами в комплексных динамично изменяющихся организациях, а также справляться с неопределенностью.
"Boss: бесподобный или бесполезный" Рэя Иммельмана. Очень нравится эта книга. В ней удачно описывается подход к управлению командами на основе потребностей ее членов. Автор сравнивает команду с племенем и проводит очень четкую аналогию. Книга очень легко читается и может стать настоящим учебным пособием для начинающего руководителя. Хотя, думаю, что после ее прочтения даже у опытного босса появится желание улучшить работу со своим коллективом, развивая как команду, так и самого себя.
"Пять пороков команды. Притчи о лидерстве" Патрика Ленсиони. Очень интересная, новая для меня книга. В ней описывается пять основных дисфункций любого коллектива. На их основании автор не только выявляет дисфункции, возникающие в процессе работы коллектива, но и предлагает пути их устранения. Он переходит от негатива (недостатков) к позитиву (достоинствам) - пяти идеальным характеристикам успешных команд: взаимному доверию, вовлечению в дискуссии, вовлеченности в принятие решений, готовности брать ответственность на себя и фокусу на достижении результатов. Книга будет полезна как начинающим, так и опытным руководителям и их сотрудникам. Особенно тем, кто хочет развиваться.
Маргарита Сичкарь, ресторатор, бизнес-тренер, основатель Школы счастливой жизни
Книги которые вдохновляли меня в этом году:
"Квантовый воин: сознание будущего" Джона Кэхо. Книга учит тому, как человеку в таком сложном современном мире стать цельной личностью и раскрыть в себе самые лучшие качества. Это сложный путь, но он полон интересных открытий о самом себе и нашей Вселенной.
"Шантарам и Шантарам-2: тень горы" Грегори Дэвида Робертса. Шантарам - это самый читаемый роман нашего века. На меня она так же произвела огромное впечатление. Это книга об Индии. В ней рассказывается о жизни человека, который решил обрести свободу во всех ее смыслах. "Тень горы" - продолжение "Шантарама". Книга о любви и жизни героев первой части.
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