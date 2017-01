VIP-библиотека: книги, которые вдохновляли в 2016 году

Что читали украинские чиновники и бизнес в прошедшем году

Чтобы быть успешным, недостаточно родиться под счастливой звездой. Главное - работа над собой и постоянное развитие личностных качеств. Как этого добиться? Один из секретов - хорошая литература.

ЛІГА.net поинтересовалась у представителей украинского бизнеса и госсектора, какие книги их вдохновляли в 2016 году и почему.





Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации президента Украины, экс-гендиректор Microsoft Украина

В течение этого года удалось прочитать много интересных книг. Среди тех, которые вдохновили:

Extreme Ownership: How US NAVY SEALs lead and Win Йоко Виллинга и Лифа Бабина. Книга раскрывает природу лидерства американского спецназа во время войны в Ираке.

Why Nations Fail Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона.Популярная книга, которая в этом году всколыхнула общественность. Один из основных выводов книги - концентрация влияния на экономику в руках узкой правящей элиты в разных государствах приводило к торможению развития этих стран. В ней авторы предлагают интересный ретроспективный анализ этого явления.





The End of Power Мойзеса Наима. Попытка найти ответ на вопрос: что происходит сегодня в мире. Как меняется восприятие власти, получение, содержание и ожидания от власти.





Rumsfeld's Rules Дональда Рамсфельда - старая добрая классика.

Сейчас продолжаю читать шеститомник Воспоминаний Черчилля о Второй Мировой войне. Должен признать, что у многих событий и явлений того времени много общих черт с современными тенденциями.









Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины

Первая книга - Tesla, SpaceX и дорога в будущее Илона Маска. Книга о человеке, который умеет мечтать и, что важнее, воплощать свои мечты. Книга о том, что будущее создается уже сегодня, оно движимо гениальной мыслью и не менее гениальным ее воплощением. Я лично верю в электрокары и очень хотел бы увидеть в Украине стремительное развитие современных технологий.





Второе литературное потрясение - "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд. Начал читать в отпуске. Сейчас - в конце третьего тома. Приятно, что многие произведения Айн Рэнд переведены на украинский, читаю именно в украинском переводе. Гениальное произведение, обязательное к прочтению каждым, особенно если человек принимает решения на государственном уровне и несет ответственность за них.

Книга четко и точно структурировала ту картину мира, которая мне лично очень близка и понятна. Если за счет талантливых и умных предлагается подъем тех, кто по праву не заслуживает жить хорошо, то такой сценарий ведет хаосу и упадку всего общества. Только создание ценности, господство разума и справедливости является той основой, на которой может быть построено сильное государство.





Денис Хренов, и.о. генерального директора САН ИнБев Украина

Из книг, прочитанных мной в этом году, я хотел бы порекомендовать три, которые на меня произвели наибольшее впечатление.

Возможно, многие их читали или по крайней мере слышали о них.

"Краткая история времени" Стивена Хокинга. Прямого отношения к бизнесу она не имеет. Вместе с тем эта книга позволяет человеку, далекому от науки, посмотреть на привычные нам вещи немного под другим углом, в том числе и в бизнесе. Эта история еще больше укрепляет в нетерпимости к стереотипам, шаблонам и косности. А еще эта книга содержит множество примеров поистине выдающихся исторических личностей, их достижений и тернистого пути к успеху, из которых есть что почерпнуть лично для себя.





"Террор" Дена Симмонса. Опять же эта книга не о бизнесе, но она будет чрезвычайно полезна тем, кто только начинает свою карьеру или свое дело. Будучи основанной на реальных событиях, эта художественная история очень выразительно раскрывает человеческий характер. Показывается, как он по-разному может проявляться в трудные времена и как это может привести к трагическим ошибкам или, наоборот, - к единственно правильному решению.

"Трилогия Желания" Теодора Драйзера. Эта книга о бизнесе, правда о бизнесе образца XIX века, но я уверен, что любой современный бизнесмен найдет в этом объемном труде что почерпнуть для себя применительно к современному обществу и деловому миру.













Владислав Рашкован, партнер инвестиционной компании SD Capital, экс-заместитель главы Национального банка Украины

В этом году я прочитал достаточно много книг. Послевкусие от слудеющих трех было наиболее сильным и долгим:

"Будущее разума" Митио Каку. Физик по профессии популярно описывает науку о мозге и психике. Автор говорит о зарождающихся технологиях, которые могут дать возможность записывать воспоминания и сны, читать мысли и практиковать телекинез. Моя дочь давно думает, как записывать эмоции из путешествий. Уверен, новые технологии в области интерфейсов, соединяющих компьютер с мозгом, сделают это вскоре возможным. Как? Читайте Митио Каку.

"Думай медленно... Решай быстро" Даниэля Канемана. Психолог Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике в 2002 году за применение психологической методики в экономике, в особенности - при исследовании человеческого фактора и принятия решений в условиях неопределенности. Мы вступаем в мир увеличивающейся неопределенности, поэтому очень важно ознакомиться с идеями этой сложной и долгой книги. В ней автор скрупулёзно объясняет, почему люди делают логические ошибки. Особенно тогда, когда нам надо принимать решения быстро, а принимать их не хочется. Борьба между разумом и интуицией еще никогда не была описана так хорошо.

"Легко не будет" Бена Хоровица. Прочитал в ноябре. До сих пор под впечатлением книги одного из самых опытных и уважаемых предпринимателей Силиконовой долины. Гораздо сильнее произведения Питера Тиля "От нуля к единице". Книга полна юмора о том, как выходить из сложных ситуаций в бизнесе, особенно тогда, когда нет простых решений. Фактически книга о том, как справляться со сложностями, на практике, не в теории. И автор сразу говорит - легко не будет!





Виктория Михайле, председателя правления Альфа-Банка Украина



Уходящий год был очень насыщенным и погружал меня в работу с головой в режиме 24/7.

Поэтому в этом году в основном фокусировалась на чтении периодики, аналитики, публицистики.