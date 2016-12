Библиотека реформатора: что читать в 2017 году

Владислав Рашкован о том, какие книги нужно читать, чтобы не только реформировать страну, но и изменить свою жизнь к лучшему

Главный посыл встречи Reforms night, которая состоялась в Киеве в ноябре, - многие реформы за последние три года не принесли результатов из-за того, что агентов государственных изменений было слишком мало и в целом они оказались неподготовленными. В итоге многие реформаторы ушли с госслужбы неудовлетворенные, не реализовав то, что задумывали. Но хуже всего, что новая плеяда агентов изменений, насмотревшись на опыт первой волны, боится заниматься евроремонтом государства.

Можно сложить руки и ждать следующих потрясений, чтобы открыть окно возможностей для Украины. А можно уже сейчас начинать готовиться. Что для этого нужно? Рекомендую начать 2017 год не с оливье, а с чтения книг. Настоящий реформатор должен принимать во внимание не только прогнозы будущего, но и опыт прошлого. Тогда он не повторит ошибок предшественников и будет четко представлять будущее страны.

Предлагаю разделить список книг из "библиотеки реформатора" на пять групп.

Первая группа - так называемый Liberal Arts Core. Это список книг, который рекомендует Колумбийский университет для любого уважающего себя выпускника гуманитарного вуза. Книги нужны для общих знаний в области истории и развития общества.

В этот список входит "Библия", "История" Геродота, "Илиада" и "Одиссея" Гомера, "Энеида" Вергилия, "Диалоги" Платона, "Метаморфозы" Овидия, "Левиафан" Томаса Гоббса, "Размышления" Марка Аврелия, "Письма Сенеки к Луцилию". Полный список рекомендованных книг можно найти здесь.









Вторая группа книг - о теории государственного управления. Эти книги важны для понимания изменения роли государства - от Древней Греции до современного мира, о функциях государства в замкнутых системах и открытом глобальном мире.

К этому списку можно отнести: "Государство" Платона, "Политика" Аристотеля, "Государь" Н. Макиавелли, "Два трактата о правлении" Дж. Локка, "Об общественном договоре" Ж.-Ж. Руссо, "Загадка капитала: Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире" Эрнандо де Сото, "Сильное государство", "Управление и мировой порядок в XXI веке" и "Государственный порядок" Френсиса Фукуямы, "Столкновение цивилизаций" С. Хантингтона, "Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества" Дугласа К. Норта, Джона Уоллиса, Барри Вайнгаста, "Культурный капитал и конец мультикультурализма" Х. Лоуренса.





Также в этот список надо включать такие книги, как "Никогда не сдаваться" У. Черчилля, "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира" М. Тэтчер, "Великая шахматная доска" З. Бжезинского, "Мировой порядок" Г. Киссинджера, "Економіка державного сектору" Д. Стиглица, "Чому нації занепадають: Походження влади, багатства та бідності" Дарона Аджемоглу, Джеймса Робинсона, "Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять сегодня нужно иначе" М. Найма, "Следующие 100 лет" Дж. Фридмана, "Капитализм для народа. Либеральная революция против коррумпированной экономики" Л. Зингалеса, "Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики" Дэни Родрика, "Либерализм - это левая идея" Альберто Алесины, Франческо Джавацци, "Економічні інституції та демократична реформа" О. Норгаарда. Часть из этих книг уже издана на украинском. Многие планируются к изданию в 2017 году.

























Любому реформатору должен быть интересен опыт стран, которые пережили масштабные реформы. Сейчас на слуху опыт реформ в Польше, Словакии, Сингапуре, Грузии, ЮАР. Поэтому в третью группу я бы прежде всего включил книги Н. Манделы "Довгий шлях до свободи", Л. Бальцеровича "800 днів. Коротка історія великої зміни 1989-1991", Ли Куан Ю "Из третьего мира в первый. История Сингапура 1965-2000", Гр. Кларка "Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира", Л. Бураковой "Почему у Грузии получилось", В. Федорина "Гудбай, імперіє. Розмови с Кахою Бендукідзе", Е. Гайдара "Дни поражений и побед", Р. Шармы "Прорывные экономики", "В поисках следующего экономического чуда", И. Адизеса "Политические озарения".

Отдельно стоит выделить книги о реформах городов, такие как Роберт Клитгард и Рональд Маклин-Абароа "Коррумпированные города: практическое руководство по предупреждению и пресечению" и Дж. Джекобс "Смерть и жизнь больших американских городов", "Місто стартапів" Бааса Беекмана (об опыте Амстердама), и "Країна стартапів" Дэна Сэнора (об опыте израильских городов).





Опыт удачных и неудачных реформ в Украине также уже проанализирован. Например, в книгах Андерса Аслунда "Велике Переродження", "Уроки перемоги капіталізму", "Україна: Що пішло не так і як це виправити", Сергея Плохого The Gates of Europe: A History of Ukraine. Стоит, наверное, также прочитать недавно изданные на украинском языке "Спогади" Павла Скоропадского.

На госслужбе важно понимать, что тебе придется иметь дело с трансформацией сложных систем - организаций, систем организаций, внутренних структур. Поэтому уверен, что современный опыт в этой области будет очень полезен.



К четвертой группе я бы отнес две книги Генри Минцберга "Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента" и "Структура в кулаке. Создание эффективной организации". Также будут интересными книги Г. Нива "Организация как система", М. Бакингема "Сначала нарушьте все правила. Что лучшие в мире менеджеры делают по-другому", А. Аузана "Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь", Ф. Лалу "Открывая организации будущего", А. Остервальдера "Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора".





Опыт успешных трансформаций больших организаций раскрыт в следующих книгах: Э. Гроув "Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания", Л. Герстнер "Кто сказал, что слоны не могут танцевать? Жесткие реформы для выживания компании", Г. Шульц "Полный вперед! Как Говард Шульц вернул Starbucks душу".

Уверен, есть много других книг об изменениях в больших глобальных организациях, которые будут переведены на украинский в следующем году.

Последняя, но самая важная группа книг направлена на развитие ключевых компетенций агента изменений. Уверен, что каждый сильный управленец знает свои зоны профессионального развития. Но не каждый управленец - агент изменений. Тем более на государственной службе. Мне лично не хватало в коллегах и сотрудниках следующих компетенций и умений: лидерства, целеполагания и готовности принимать сложные решения, неадаптивности к статус кво, системного мышления, склонности к стратегированию и сценарному анализу, понимания важности управления коммуникациями, стремления к организационной эффективности, умения управлять изменениями, талантами и проектами, искусства вести переговоры и говорить "нет", склонности к сотрудничеству и умения управлять обещаниями и ожиданиями, мастерства публичных выступлений и понимания новых технологий. И конечно же, фокусирования на основных задачах без перфекционизма.

Какие книги позволят развить эти навыки? Вот далеко не полный список: Сунь-Цзы "Искусство войны", Ф. Клаузевиц "О войне", Д. О’Коннор "Искусство системного мышления", М. Смит "Как научиться говорить нет", Г. Кеннеди "Договориться можно обо всем", Н. Талеб "Черный лебедь", Э. Майклз "Война за таланты", Д. Дотлих "Темная сторона силы", Д. Гоулман "Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта", А. Диксит "Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни", Д. Канеман "Думай медленно... Решай быстро", Д. Сазерленд "Scrum. Революционный метод управления проектами", К. Галло "Презентации в стиле TED. 9 приемов лучших в мире выступлений", П. Безручко "Как писать предложения и отчеты для первых лиц", А. Грант "Брать или отдавать", Т. Бен-Шахар "Парадокс перфекциониста", Г. МакКеон "Эссенциализм", В. Тарасов "Искусство управленческой борьбы. Технологии перехвата и удержания управления", Р. Таунсенд "Сломай систему! Лекарство от управленческой изжоги", Ам. Сен "Идея справедливости", С. Назар "Путь к великой цели". Но, как говорит Бен Хоровиц в одноименной книге, "Легко не будет".





В этой группе я отдельно хочу выделить книги о новых технологиях, которые стоит прочитать реформаторам. Эрик Шмидт "Новый цифровой мир", Н. Карр "Великий переход: что готовит революция облачных технологий", В. Майер-Шенбергер "Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим", Э. Сигель "Просчитать будущее", Р. Курцвейл "Эволюция разума", М. Каку "Будущее разума", Н. Бостром "Искусственный интеллект".

Подытожить все вышесказанное можно фразой из анекдота: "Как показала практика, для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией". Поверьте, когда нужно будет закатывать рукава и ввязываться в драку за будущее страны, времени на чтение книг не будет. Так что уже сейчас начинайте читать. Прямо с 1 января. У ваших близких еще есть время подарить книги будущим реформаторам.

Владислав Рашкован, партнер инвестиционной компании SD Capital, экс-заместитель главы Национального банка Украины

Подписывайтесь на аккаунт Самообразование на ЛІГА.net в Facebook: все самые интересные события и материалы о саморазвитии в одной ленте